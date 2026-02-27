Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης με την απόφαση για τις υποκλοπές στην φαρέτρα του: Νέο μπρα ντε φερ με Μητσοτάκη

Μπορεί ο πρωθυπουργός να σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επανακαταθέτοντας την ερώτησή του για τα ενεργειακά, καθώς φέρει εν είδει άσσου στο μανίκι τις υπογραφές με την Chevron και την Helleniq Energy, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως, προσέρχεται σήμερα (27.2.26) στη Βουλή και το νέο μπρα ντε φερ του με τον πρωθυπουργό, έχοντας στην φαρέτρα του τη χθεσινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών. Και μπορεί να φαντάζει άσχετο θέμα, αλλά μία αντιπαράθεση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ποτέ δεν περιορίζεται αυστηρά στο θέμα συζήτησης.

«H Δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται». Αυτό είναι το μήνυμα που θέλησε να στείλει ήδη από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, που στο άκουσμα της απόφασης ένιωσε δικαιωμένος, σε έναν αγώνα που ξεκίνησε σχεδόν μόνος, έχοντας στο πλάι του, από τα δεκάδες θύματα των υποκλοπών στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη, μόνο τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Σε μία έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τρία πράγματα.

Πρώτον, την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή, αφενός για να τοποθετηθούν οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων επί του θέματος, αφετέρου για να… απολογηθεί, όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Δεύτερον, την κατάθεση αιτήματος για τη συγκρότηση νέας εξεταστικής επιτροπής για το θέμα, μια και επίσημα στοιχεία πλέον μιλούν για χειραγώγηση της προηγούμενης αντίστοιχης επιτροπής. Επειδή αυτή μάλιστα, θα γίνει με την καθαρογραφή της χθεσινής δικαστικής απόφασης, ζήτησε την επιτάχυνση της τελευταίας. Τρίτον, τη συνέχιση του αγώνα, με όποια μέσα υπάρχουν, μέχρι το τέλος της υπόθεσης.

Μιλώντας για μία «τεράστια ήττα της ΝΔ και της κυβέρνησης», αλλά και μία «ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου», ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε συνέχεια, «δείχνοντας» προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαρίστησε μάλιστα τους δικηγόρους του, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές ότι αν είχε ακούσει άλλους σε πρώτη φάση, σήμερα η πλειοψηφία της ΝΔ με απόφασή της θα είχε αρχειοθετήσει την υπόθεση.

Πέραν της επίθεσης στον πρωθυπουργό, όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε εμμέσως αιχμές και κατά του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού, για τη στάση τους είτε απέναντι στον θεσμό της Δικαιοσύνης, είτε απέναντι στο εν λόγω θέμα ειδικά. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι θα επιμείνει στην απόφασή του να κινείται αξιακά, προκειμένου να προστατεύσει τόσο την προσωπική του αξιοπρέπεια, όσο και την αξιοπιστία του Κράτους Δικαίου στην χώρα μας.

Στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη μάλιστα, τάχθηκαν από τους δύο πρώην προέδρους του κόμματος Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο ως και όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και εκείνα που κονταροχτυπήθηκαν μαζί του για την προεδρία. Για «αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας», μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου, αναφερόμενος στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ενώ για «δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης», έκανε λόγο μεταξύ άλλων ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Για τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη μίλησαν μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας, o Παύλος Γερουλάνος και η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παναγιώτης Δουδωνής, η Ευαγγελία Λιακούλη κ.α.