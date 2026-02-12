Στη Βουλή τον Μάιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Με ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής εγκρίθηκε η πρόσκληση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προκειμένου να επισκεφθεί επισήμως τη Βουλή των Ελλήνων και να μιλήσει από το βήμα της Ολομέλειας στις 5 Μαΐου 2026. Η απόφαση αναμένεται να λάβει την τυπική επικύρωση και από την Ολομέλεια.

Ομόφωνα εγκρίθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, από τη Διάσκεψη των Προέδρων και ανάλογη πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε και εκείνος να απευθυνθεί από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή των Ελλήνων. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψής του δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου.