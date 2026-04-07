Στην Επιτροπή Δεοντολογίας Τσιάρας και Μηταράκης – Με υπόμνημα θα απαντήσουν οι υπόλοιποι «γαλάζιοι» βουλευτές για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβέρνηση, η οποία επί της αρχής λέει «ναι» στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της, αποφάσισε να μη θέσει κομματική πειθαρχία και τα μέλη της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση
Με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και τον βουλευτή της ΝΔ, Νότη Μηταράκη, να προσέρχονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας ξεκινάει η συνεδρίαση που θα γνωμοδοτήσει για την άρση ή μη της ασυλίας των 11 “γαλάζιων” βουλευτών που έχει ζητήσει η ευρωπαϊκή εισαγγελέα προκειμένου να ερευνηθούν οι παρεμβάσεις τους στις παράνομες επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πλειοψηφία των 11 βουλευτών της ΝΔ θα επιλέξουν να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις μέσω υπομνήματος σε αυτή την κοινοβουλευτική φάση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντρολογίας, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών, μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις πασχαλινές διακοπές, δηλαδή μετά τις 20 Απριλίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πολλοί βουλευτές ζητούν η απόφαση για την άρση ασυλίας να μην είναι «οριζόντια», αντίθετα η κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί εξονυχιστικά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η κυβέρνηση, η οποία επί της αρχής λέει «ναι» στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της, αποφάσισε να μη θέσει κομματική πειθαρχία και τα μέλη της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Θεόφιλος Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αθωότητά μου
Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ υποστηρίζει ότι η παρέμβασή του αφορούσε αποκλειστικά την επίσπευση πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων αγρότισσας και δηλώνει ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση της Δικαιοσύνης
