Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας

Παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, εκεί όπου θα «εκτοξευθεί» η παραγωγή ελληνικών drones.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς με νέα drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η μονάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones το μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή και άρα πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό βήμα.

Παραμονή Χριστουγέννων στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στην #Ξάνθη, όπου δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones FPV στη χώρα μας, στο πλαίσιο της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή.



Είχα επίσης τη χαρά να ανταλλάξω ευχές με τα στελέχη & τους οπλίτες… pic.twitter.com/NbMTUhncLF — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 24, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνατότητες του 316 ΣΠΤΧ

Το Τμήμα διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής ΣμηΕΑ, με παραγωγή απαρτίων μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τη συναρμολόγηση και ολοκληρωμένη διασύνδεση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών τους συστημάτων.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσων επισκευών ηλεκτρονικών και μηχανικών υποσυστημάτων ΣμηΕΑ, επιθεώρησης και ελέγχου των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις μονάδες και το προσωπικό της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Το Τμήμα υποστηρίζει επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού των ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις κάθε αποστολής ενώ έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού τους.

Επιπλέον, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού διαθέτει Κινητό Συνεργείο Κατασκευών ΣμηΕΑ, το οποίο αποτελεί αυτόνομη και πλήρως λειτουργική κινητή μονάδα για κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές ΣμηΕΑ επί του πεδίου.

Ελληνικό drone / ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI

Πρόκειται για σύστημα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, αντίστοιχο με εκείνο του 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, το οποίο δύναται να μετακινηθεί και να αναπτυχθεί σε προκεχωρημένους χώρους στο θέατρο επιχειρήσεων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Είναι ενεργειακά αυτόνομο και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ανταλλακτικών και απαρτίων απευθείας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια:

«Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, επέλεξα να βρίσκομαι εδώ, στην Ξάνθη, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ο συνηθισμένος. Κάθε τέτοια μέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέπτεται τις Μονάδες, εύχεται χρόνια πολλά στο προσωπικό, καθώς έχει τη συνταγματική υποχρέωση να ευχαριστήσει τα στελέχη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα. Να ευχηθεί το καλύτερο γι’ αυτούς, γι’ αυτές και τις οικογένειές τους.

Ο Δένδιας ενημερώνεται για την λειτουργία του 316 ΣΠΤΧ / ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI

Από την άλλη, υπάρχει κι ένας συμβολισμός, ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εδώ στο 316 δημιουργείται στη χώρα μας η δεύτερη Μονάδα Παραγωγής Drones, κατηγορίας 1, γνωστά και ως FPV (First-Person View).

Μια δεύτερη Μονάδα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones τον μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή. Είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα για να πάμε μπροστά.

Και βέβαια, παραμένει το γεγονός ότι είμαστε στη Θράκη. Μια περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Μια περιοχή που αποτελεί το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς».