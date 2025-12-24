Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας

Tο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού διαθέτει κινητό συνεργείο κατασκευών drones που διευρύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων
Επίδειξη ελληνικού drone στο Νίκο Δένδια
Επίδειξη ελληνικού drone στο Νίκο Δένδια / ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI

Παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε μια από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στην Ξάνθη, εκεί όπου θα «εκτοξευθεί» η παραγωγή ελληνικών drones.

Στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη αναπτύχθηκε και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς με νέα drones.

Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι η μονάδα αυτή θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones το μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή και άρα πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό βήμα.

Οι δυνατότητες του 316 ΣΠΤΧ

Το Τμήμα διαθέτει τη δυνατότητα κατασκευής ΣμηΕΑ, με παραγωγή απαρτίων μέσω τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τη συναρμολόγηση και ολοκληρωμένη διασύνδεση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών τους συστημάτων.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσων επισκευών ηλεκτρονικών και μηχανικών υποσυστημάτων ΣμηΕΑ, επιθεώρησης και ελέγχου των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις μονάδες και το προσωπικό της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Το Τμήμα υποστηρίζει επίσης την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού των ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις κάθε αποστολής ενώ έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο προσωπικό χειρισμού τους.

Επιπλέον, το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού διαθέτει Κινητό Συνεργείο Κατασκευών ΣμηΕΑ, το οποίο αποτελεί αυτόνομη και πλήρως λειτουργική κινητή μονάδα για κατασκευή, επισκευή, ρύθμιση και δοκιμές ΣμηΕΑ επί του πεδίου.

dendias drones eurokinissiΕλληνικό drone / ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI

Πρόκειται για σύστημα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, αντίστοιχο με εκείνο του 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών, το οποίο δύναται να μετακινηθεί και να αναπτυχθεί σε προκεχωρημένους χώρους στο θέατρο επιχειρήσεων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.

Είναι ενεργειακά αυτόνομο και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ανταλλακτικών και απαρτίων απευθείας στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια:

«Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, επέλεξα να βρίσκομαι εδώ, στην Ξάνθη, στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ο συνηθισμένος. Κάθε τέτοια μέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέπτεται τις Μονάδες, εύχεται χρόνια πολλά στο προσωπικό, καθώς έχει τη συνταγματική υποχρέωση να ευχαριστήσει τα στελέχη για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα. Να ευχηθεί το καλύτερο γι’ αυτούς, γι’ αυτές και τις οικογένειές τους.

Ο Δένδιας ενημερώνεται για την λειτουργία του 316 ΣΠΤΧΟ Δένδιας ενημερώνεται για την λειτουργία του 316 ΣΠΤΧ / ΥΠΕΘΑ /ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI

Από την άλλη, υπάρχει κι ένας συμβολισμός, ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εδώ στο 316 δημιουργείται στη χώρα μας η δεύτερη Μονάδα Παραγωγής Drones, κατηγορίας 1, γνωστά και ως FPV (First-Person View).

Μια δεύτερη Μονάδα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1.000 drones τον μήνα και θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή. Είναι ένα βήμα, ένα σημαντικό βήμα για να πάμε μπροστά.

Και βέβαια, παραμένει το γεγονός ότι είμαστε στη Θράκη. Μια περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Μια περιοχή που αποτελεί το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
201
148
121
109
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έρχεται πρωτοχρονιά με μπλόκα: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και το «blame game» με τους αγρότες για το χάος στους δρόμους
Στο παρασκήνιο είναι διαρκείς οι επαφές κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων με αγρότες ανά την Ελλάδα, με στόχο να υπάρξει συνεννόηση το συντομότερο δυνατόν
Αγρότες με τρακτέρ
«Αποχαιρετώ μία ασυμβίβαστη αγωνίστρια της δημοκρατίας» το συλλυπητήριο μήνυμα Ανδρουλάκη για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα
»Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ» τονίζει για τη Σύλβα Ακρίτα ο Νίκος Ανδρουλάκης
Σύλβα Ακρίτα: Τα συλλυπητήρια του Νίκου Ανδρουλάκη – «Αποχαιρετώ μία ασυμβίβαστη αγωνίστρια της δημοκρατίας»
Newsit logo
Newsit logo