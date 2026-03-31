Πολιτική

Στις 17 Απριλίου η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαφωνεί με τον ορισμό της συζήτησης μετά τα μέσα Απριλίου
Η Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στις 17 Απριλίου, θα γίνει στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές την οποία ζήτησε το ΠΑΣΟΚ στις 4 Μαρτίου. Αυτό προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες η μετάθεση της συζήτησης για μετά το Πάσχα δεν βρίσκει το ΠΑΣΟΚ και τόσο σύμφωνο. 

Στο αίτημα που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι στο κρίσιμο γεωπολιτικό περιβάλλον η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και η ενίσχυση των δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτείας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως συντελεστές ισχύος κάθε χώρας. Και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου και η ποιοτική λειτουργία της Δημοκρατίας μας δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελεί ασπίδα προστασίας και προϋπόθεση αναπτυξιακής και ηθικής προόδου της χώρας.

Στο αίτημα ανέφερε επίσης: Παρά τη μέχρι σήμερα πρόοδο, η εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, την Ελλάδα, παραμένει ακόμη, εν πολλοίς, ζητούμενο. H πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι το πλέον πρόσφατο από μια σειρά γεγονότων που αναδεικνύουν εμφατικά τις θεσμικές εκτροπές και την καταρράκωση του Κράτους Δικαίου στην χώρα μας. Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ανώτατων δικαστικών, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., μέσω του λογισμικού Predator αλλά και ευθέως από την υπαγόμενη στο Γραφείο Πρωθυπουργού Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), συνιστά βαρύ πλήγμα στη δημοκρατική λειτουργία. Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το 2022, οδήγησε, άλλωστε, σε παραίτηση τον τότε Διοικητή της ΕΥΠ και τον τότε Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού και ανιψιό του. Ωστόσο, αντί για πλήρη διαλεύκανση, ακολούθησε μια διαρκής προσπάθεια συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
73
55
49
48
47
Newsit logo
Newsit logo