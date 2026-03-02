Στο πλευρό της Κύπρου η Ελλάδα: Ο Νίκος Δένδιας στη Λευκωσία – Δύο φρεγάτες και δύο ελληνικά F-16 στην περιοχή με απόφαση ΚΥΣΕΑ

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής θέτουν την Αθήνα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ενισχύσει άμεσα την αποτρεπτική εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας FDI «Κίμων» και μίας φρεγάτας ΜΕΚΟ, καθώς και η μεταστάθμευση ζεύγους F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο επιχειρησιακής συνδρομής για την επιτήρηση και την ενίσχυση της προστασίας του κυπριακού εναέριου χώρου.

Η ανάπτυξη ναυτικών και αεροπορικών μέσων, που –όπως αναφέρεται– αποφασίστηκε μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ερμηνεύεται ως κίνηση έμπρακτης στήριξης της Λευκωσίας σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων και ρευστότητας. Η FDI «Κίμων» πραγματοποιεί το πρώτο της ταξίδι, ενώ η φρεγάτα ΜΕΚΟ που κατευθύνεται επίσης στην περιοχή θα είναι εφοδιασμένη με το ελληνικό αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Λευκωσία μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, για επαφές με την κυπριακή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

«Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αποστέλλεται άμεσα στην Κύπρο η φρεγάτα “Κίμων” και μια δεύτερη φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Αποστέλλεται επίσης ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνα της», δήλωσε ο υπουργός, μετά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα συμβάλει «με κάθε δυνατό τρόπο» στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε απειλές και παράνομες ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύπρος: Εκκενώσεις και συναγερμός στις βάσεις

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Στη βάση RAF Ακρωτηρίου επικράτησε συναγερμός, με σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ πληροφορίες από την κυπριακή πλευρά αναφέρουν ότι δόθηκε εντολή σε προσωπικό να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις και να κλείσει η πύλη της βάσης, λίγες ώρες μετά από πλήγμα από drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας σε κομβικές υποδομές: στο αεροδρόμιο της Πάφου σήμανε συναγερμός έπειτα από εντοπισμό ύποπτου drone στον εναέριο χώρο, με εντολή –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– για άμεση εκκένωση του κτηρίου από επιβάτες και προσωπικό. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι εκκενώνεται και η βρετανική βάση της Δεκέλειας, ενώ αναφέρθηκε κινητοποίηση και στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Στο μεταξύ, μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι με στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο. Η πληροφορία αυτή, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί.