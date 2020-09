Για τεχνικές συζητήσεις σε στρατιωτικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και όχι για διαπραγματεύσεις μιλάει τώρα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μόνο τεχνικές συζητήσεις σε στρατιωτικό επίπεδο στο ΝΑΤΟ διεξάγονται, αυτή τη στιγμή, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας», είπε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Στόχος των συζητήσεων είναι να δημιουργηθούν μηχανισμοί στρατιωτικής αποκλιμάκωσης και να μειωθούν οι κίνδυνοι συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

“Δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία για αυτό το μηχανισμό, ακόμη”, επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ενώ τόνισε πως πρόκειται για τεχνικές συζητήσεις, παρά για διαπραγματεύσεις.

“Είναι τεχνικές συζητήσεις περισσότερο, παρά διαπραγματεύσεις στην υπάρχουσα διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Συνεπώς, προορίζονται να συμπληρώσουν, όχι να αντικαταστήσουν τις προσπάθειες της Γερμανίας για πολιτική διαμεσολάβηση για αποκλιμάκωση”, σημείωσε.

“Όσο υπάρχουν τόσα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για τεχνικές συζητήσεις για το πώς να αναπτύξουμε ενισχυμένους μηχανισμούς αποφυγής της σύγκρουσης. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει”, υπογράμμισε.

