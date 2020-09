Ραγδαίες είναι οι διπλωματικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, καθώς ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε πως Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως αναφέρει στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θα γίνουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο για να φτιάξουν ένα μηχανισμό αποφυγής συγκρούσεων. Πάντως, μέχρι στιγμής, κυβερνητικές πηγές τηρούν στάση αναμονής.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY