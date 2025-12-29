Πολιτική

Σύλβα Ακρίτα: Το τελευταίο αντίο στην πρώτη γυναίκα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Συντετριμμένη η Έλενα Ακρίτα

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος»
Σε βαρύ κλίμα τελείται το μεσημέρι της Δευτέρας 29.12.2025, η κηδεία της πρώην βουλευτή Σύλβας Ακρίτα από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, μητέρα της Έλενας Ακρίτα.

Το «παρών» στο ύστατο χαίρε για την πρωην βουλευτή, Σύλβα Ακρίτα, δίνουν άνθρωποι, κυρίως από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας, τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα.

Η Σύλβα Ακρίτα, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της περασμένης Τρίτης 23.12.2025 σε ηλικία 97 ετών.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Την ανακοίνωση για την κηδεία έκανε η Έλενα Ακρίτα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

«Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών. Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς», ανέφερε στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.

 

Στεφάνια έχουν στείλει, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το παρών δίνουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Σταμάτης Φασουλής.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων. Πατέρας της ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, γερουσιαστής με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας, αφιέρωσε το έργο του κυρίως στη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Στη διάρκεια της ζωής της γνώρισε τον Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα, την περίοδο που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, υπήρξε πρωτεργάτης της ιστορικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

