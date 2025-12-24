Συμβαίνει τώρα:
Σύλβα Ακρίτα: Την Δευτέρα η κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην πολιτικό - Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα
Η Έλενα Ακρίτα και η μητέρα της Σύλβα
Η Έλενα Ακρίτα και η μητέρα της Σύλβα

Θλίψη έχει σκορπίσει η απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, η μητέρα της Έλενας Ακρίτα, που έφυγε την Τρίτη 23.12.2025 από τη ζωή, με τον πολιτικό κόσμο να αποχαιρετά την ασυμβίβαστη πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και επιθυμία της οικογένειας είναι όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά το Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Την ανακοίνωση για την κηδεία της Σύλβας Ακρίτα έκανε η κόρη της, Έλενα μέσα από ανάρτησή της στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

«Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.
Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.
IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς» αναφέρει η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα.

 

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων. Πατέρας της ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, γερουσιαστής με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας, αφιέρωσε το έργο του κυρίως στη στέγαση των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Στη διάρκεια της ζωής της γνώρισε τον Λουκή Ακρίταπολιτικόδημοσιογράφο και συγγραφέα, την περίοδο που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, υπήρξε πρωτεργάτης της ιστορικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Παντρεύτηκαν το 1954 και απέκτησαν μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

