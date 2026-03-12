Πολιτική

Συμφωνίες με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων: Live η συζήτηση στη Βουλή

Σήμερα η ψήφιση των συμβάσεων για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης
Ολομέλεια της Βουλής
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των συμβάσεων με την κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy, που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις συμβάσεις με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων αναμένεται με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για επιμέρους προβλέψεις των συμφωνιών. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ειδικότερα η διάταξη που αφορά τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης των ορίων εντός των οποίων θα διεξαχθούν οι έρευνες, σε περίπτωση που συναφθεί συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να κάνει λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Απαντώντας στην κριτική, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε και χθες (11.03.2026) ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο», τονίζοντας ότι η ίδια η σύμβαση διασφαλίζει πως ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια σε ζητήματα που άπτονται των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κύρωση των τεσσάρων συμφωνιών εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Υπέρ τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, όπου σήμερα αναμένεται η τελική συζήτηση και ψήφιση των συμβάσεων.

