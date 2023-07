Συνάντηση στο Βίλνιους της Λιθουανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να έχουν ο Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Οστιν.

Εκεί η ελληνική πλευρά μέσω του Νίκου Δένδια αναμένεται να συζητήσεις το ζήτημα της προμήθειας των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F35.

Όλα αυτά την ώρα που οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει έναν νέο γύρο διαβουλεύσεων με τις συμμαχικές χώρες, για την στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Επομένως, στη συνάντηση των δύο υπουργών δεν αποκλείεται να συζητηθεί και το ενδεχόμενο περαιτέρω συνδρομή της χώρας μας στην ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων.

Παράλληλα οι δύο υπουργοί είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία…. Όπως γνωστοποίησε -μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter- ο κ. Δένδιας “στο επίκεντρο” βρέθηκαν ” η αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία”.

I had a phone call with the US @SecDef Lloyd J. Austin in view of the #NATO Summit in Vilnius. The Greece-US defence relationship, the situation in the East Mediterranean and the situation in Ukraine at the core of our discussion. pic.twitter.com/SUyAUwjDjZ