Μαρινάκης κατά Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά»: Τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια

Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε την Πέμπτη (04.06.2026) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου, με αφορμή τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού περί «πατριωτικής εισφοράς».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, «αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους», κυρίως εις βάρος της μεσαίας τάξης και των χαμηλών εισοδημάτων, αντιπαραβάλλοντας την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών. «Τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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Ερωτηθείς για τα στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης και η στεγαστική κρίση εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά. «Προφανώς κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια περίοδο ακρίβειας», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι, όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι υπάρχουν πολλά επιδοτούμενα προγράμματα τουρισμού, όπως το Χίος και Έβρος Pass.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «μεγαλώσει την πίτα» και να επιστρέψει στην κοινωνία μέρος όσων στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μέσω της μείωσης φόρων. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ούτε θα τάξουμε χρήματα που δεν υπάρχουν», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και «δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση». Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «αξίζει να βάλουμε δίπλα δίπλα την είδηση της απαλλαγής βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση, βαφτίζοντας βουλευτές ως υποδίκους». «Αξίζει σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο», πρόσθεσε.

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Για την έκθεση Τυχεροπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί βιασύνης, σημειώνοντας ότι οι βουλευτές που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους «δεν δήλωσαν ένοχοι», αλλά, αντιθέτως, ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να υπερψηφίσουν το αίτημα. Ο Παύλος Μαρινάκης έστρεψε ξανά τα βέλη του στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «βιάστηκε να κάνει τον δικαστή» και ότι μιλούσε για «κυβέρνηση υποδίκων». Όπως είπε, άλλο είναι η διερεύνηση όσων έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις ή όσων ενδεχομένως τέλεσαν ποινικά αδικήματα και άλλο η «ντε φάκτο στοχοποίηση» βουλευτών που ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους.

Μιλώντας για τον Γιώργο Μυλωνάκη και το δημοσίευμα περί ηχητικού στην υπόθεση Σάντι στην Κύπρο, έκανε λόγο για «τοξικό λόγο» που, όπως είπε, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. «Ο κ. Μυλωνάκης είναι πολύ δυνατός και φαίνεται ότι κερδίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όσο σφοδρή και αν είναι η πολιτική αντιπαράθεση, «πρέπει να υπάρχουν όρια» και ότι αυτά «έχουν ξεπεραστεί».

Στην έναρξη της ενημέρωσης, ο Παύλος Μαρινάκης είχε αναφερθεί στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς και στην απόφαση της κυβέρνησης να προστεθεί το όνομα του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά στον τίτλο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε, και επισήμως, το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.

«Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Η απόφαση της Κομισιόν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η έξοδος από το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών, η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης συνθέτουν την εικόνα μιας οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά της κρίσης και συνεχίζει την πορεία της με όρους σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας.

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Κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και κύρωση ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς».

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο νομοθετικό εγχείρημα 447 άρθρων, κορυφαία παρακαταθήκη του εκλιπόντα Νίκου Ταγαρά.

Αποτελεί αποτέλεσμα συγκέντρωσης, συστηματοποίησης και ενοποίησης όλης της ισχύουσας χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε έναν Κώδικα, προκειμένου να διευκολυνθούν η Διοίκηση και οι πολίτες στην ορθή και ταχεία γνώση και εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Δεν πρόκειται για μία τεχνική – γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά για ένα τιτάνιο επιστημονικό έργο κορυφαίας Επιτροπής, που απαίτησε έξι και πλέον χρόνια για να συγκεντρώσει, καταγράψει και ερμηνεύσει σειρά διατάξεων.

Με τον Κώδικα όχι μόνο ενοποιούνται και αναδιαρθρώνονται τα νομοθετήματα, αλλά και απαλείφονται καταργημένες ή ατελέσφορες διατάξεις, απλοποιούνται τα νομοθετικά κείμενα μέσω επαναδιατύπωσης, σε πολλές περιπτώσεις, σε απλή, δημοτική και σαφή γλώσσα για καλύτερη κατανόηση και αποφυγή παρερμηνειών, ενώ επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μεταβληθεί πολλάκις εντός της μέχρι και άνω των 100 ετών ισχύος διατάξεων που περιελήφθησαν στον Κώδικα.

Διευκρινίζεται ότι ο Κώδικας δεν εισάγει νέους κανόνες δικαίου, αλλά περιλαμβάνει κωδικοποιημένο ό,τι ήδη ισχύει.

Με εντολή του Πρωθυπουργού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατέθεσε σήμερα νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία ο τίτλος και το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου μετονομάζεται τιμής ένεκεν σε «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς».

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Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής και διευρύνεται έτσι σημαντικά η κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι:

• Νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εξαιρουμένων ιατρών

• Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

• Τηλεπικοινωνίες

• Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

• Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

• Κλάδος επισκευών

• Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

• Διαχείριση νερού και λυμάτων

• Τυχερά παίγνια

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, μετά και από τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

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Άνοιξε για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», μέσω της οποίας μπορούν να επιλέξουν επιμελήτρια ή επιμελητή για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων στοιχείων της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζεται η γραφειοκρατία για τους γονείς.



Στο πλαίσιο της δράσης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν voucher ύψους έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση.

Η φροντίδα παρέχεται από πιστοποιημένα πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμελητών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα από το οικογενειακό ή ευρύτερο οικείο περιβάλλον, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

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Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Νάσο Αθανασίου, έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες υπηρέτησε το λειτούργημά του με πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.