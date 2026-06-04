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Πολιτική

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητώ αν μπορεί να προκαλέσει την πολιτική αλλαγή»

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023» αλλά και για τους συντρόφους του στη Νέα Αριστερά
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης / Eurokinissi
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Στον ΣΚΑΪ μίλησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) για τον Αλέξη Τσίπρας, τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά και τις συνεργασίες στην Αριστερά. «Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κ. Τσίπρα, μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις και εύκολα λόγια. Θεωρώ ότι όσα είπε στο Θησείο είναι επανάληψη του 2023. Άκουσα την ομιλία και ήταν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα» είπε αρχικά.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική, έχει τη δική του εμβέλεια. Το θέμα είναι ότι αμφισβητώ αν αρκεί αυτός από μόνο του για να προκαλέσει την πολιτική αλλαγή» και συμπλήρωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην απάντηση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός μαζεύει τόσο κόσμο.

Για τις αποχωρήσεις 150 μελών, βουλευτών από τη Νέα Αριστερά σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος πως «πράγματι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Χρειαζόμαστε διάλογο, κοινή δράση και και ενότητα από τις δυνάμεις της Αριστεράς».

 

Σύμφωνα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη «για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα για τον κόσμο και την κοινωνία που αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία χρειάζονται απαντήσεις πολιτικές που εμπεριέχουν και ρήξεις και μια άλλη οπτική και να μην προσπαθούμε να τσαλαβουτούμε δεξιά και αριστερά για να τα έχουμε καλά και με τα σαλόνια και με όσους δυσκολεύονται».

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