Πολιτική

«Μποφόρ» στο ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Δούκα που πρότεινε εκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα – «Ατυχής τοποθέτηση»

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Έφη Χαλάτση χαρακτήρισε «ατυχή» την τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων
Χάρης Δούκας
Ο Χάρης Δούκας / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος
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Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για όσα είπε ο Χάρης Δούκας περί εκλογικής συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα σε δεύτερες κάλπες.

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Έφη Χαλάτση μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026) στην εκπομπή «Επόμενη Μέρα» από τη συχνότητα του Action24, ανέλυσε πώς οι δηλώσεις Δούκα για πιθανή συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό επηρεάζουν την πολιτική στρατηγική και τη συνοχή κομμάτων.

Η κυρία Χαλάτση χαρακτήρισε «ατυχή» την τοποθέτηση του δημάρχου σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ.

Σημείωσε μάλιστα ότι τέτοιες δηλώσεις μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις και να επηρεάσουν τη συνοχή της πολιτικής σκηνής.

 

Η Έφη Χαλάτση είναι μέλος του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια βουλευτής στο Βόρειο Τομέα Αθηνών.

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