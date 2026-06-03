Ζωή Κωνσταντοπούλου για Αλέξη Τσίπρα: Τον Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από υποκλοπές της ΕΥΠ

Νέα πυρά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι ως πρωθυπουργός είχε παραδοθεί στο παρακράτος, καθώς διάβαζε έγγραφα από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026) στο MEGA και τον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι τον Μάρτιο του 2015 είχε δει τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του είχε δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, διοικητής της ΕΥΠ επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

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Στη συνέντευξή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι «ο κόσμος δεν πρόκειται να να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας» και αποκάλυψε έναν διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι ”θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο”. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει» είπε χαρακτηριστικά για τον διάλογο που είχε με τον τότε πρωθυπουργό.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ακόμη ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. είναι και ο πρώην διοικητής της αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ, Φώτης Παπαγεωργίου.