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Πολιτική

Στο ΑΧΕΠΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής – Συνομίλησε με αντιπροσωπεία εργαζομένων

Γιατροί και νοσηλευτές προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, λίγο πριν την άφιξη του υπουργού
Άδωνις Γεωργιάδης
Φωτογραφία αρχείου ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη (04.06.2026), οι εργαζόμενοι του ΑΧΕΠΑ, την ώρα που έφτανε στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μόλις ο υπουργός Υγείας έφτασε στο ΑΧΕΠΑ, οι εργαζόμενοι τον πλησίασαν και χωρίς εντάσεις ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση μαζί του εντός του νοσοκομείου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε να συνομιλήσει με τους εργαζομένους και μπήκε στο νοσοκομείο χωρίς να σημειωθούν εντάσεις ή επεισόδια.

Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜOTION TEAM
Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜOTION TEAM

Τα θέματα, που θέλουν να προτάξουν στη συζήτηση με τον υπουργό είναι η ενίσχυση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά και τα ρεπό, που έχουν να λαμβάνουν, σύμφωνα με το iatropedia.gr.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα το ΑΧΕΠΑ προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου.

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