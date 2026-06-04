Στο ΑΧΕΠΑ ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής – Συνομίλησε με αντιπροσωπεία εργαζομένων

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη (04.06.2026), οι εργαζόμενοι του ΑΧΕΠΑ, την ώρα που έφτανε στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μόλις ο υπουργός Υγείας έφτασε στο ΑΧΕΠΑ, οι εργαζόμενοι τον πλησίασαν και χωρίς εντάσεις ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση μαζί του εντός του νοσοκομείου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε να συνομιλήσει με τους εργαζομένους και μπήκε στο νοσοκομείο χωρίς να σημειωθούν εντάσεις ή επεισόδια.

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Τα θέματα, που θέλουν να προτάξουν στη συζήτηση με τον υπουργό είναι η ενίσχυση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά και τα ρεπό, που έχουν να λαμβάνουν, σύμφωνα με το iatropedia.gr.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα το ΑΧΕΠΑ προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα Οφθαλμολογική Κλινική του νοσοκομείου.