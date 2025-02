Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στην Ντόχα

Συνάντηση είχαν την Κυριακή (02.02.2025) στην Ντόχα του Κατάρ ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν. Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο ομόλογός του της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισκέπτονται το Κατάρ.

