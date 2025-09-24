Συνάντηση Κωστή Χατζηδάκη με τον υπουργό μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας – Οικονομία και έργα υποδομών στο τραπέζι της συζήτησης

Την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας συζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης με τον σκοπιανό υπουργό μεταφορών σε συνάντηση που είχαν την Τετάρτη 24.09.2025.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε στην Αθήνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας Αλεξάνταρ Νικολόσκι.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και την προώθηση στρατηγικών έργων υποδομών στην περιοχή, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η γεωγραφική θέση των δύο χωρών δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κόμβου διαμετακόμισης και ενεργειακής διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο ειδική αναφορά έγινε στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατά μήκος του πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 10, που θα διασυνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Κεντρική Ευρώπη. Το έργο θεωρείται κομβικό για την τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου, τη μείωση του χρόνου μεταφορών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της περιοχής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών και την αξιοποίηση νέων τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον διάλογο και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας που συμβάλουν στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.