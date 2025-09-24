Πολιτική

Συνάντηση Κωστή Χατζηδάκη με τον υπουργό μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας – Οικονομία και έργα υποδομών στο τραπέζι της συζήτησης

Στην ατζέντα η ανάπτυξη σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, που θα διασυνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Κεντρική Ευρώπη
Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Αλεξάνταρ Νικολόσκι
Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Αλεξάνταρ Νικολόσκι

Την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας συζήτησε ο Κωστής Χατζηδάκης με τον σκοπιανό υπουργό μεταφορών σε συνάντηση που είχαν την Τετάρτη 24.09.2025.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε στην Αθήνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας Αλεξάνταρ Νικολόσκι.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και την προώθηση στρατηγικών έργων υποδομών στην περιοχή, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η γεωγραφική θέση των δύο χωρών δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού κόμβου διαμετακόμισης και ενεργειακής διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο ειδική αναφορά έγινε στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατά μήκος του πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 10, που θα διασυνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Κεντρική Ευρώπη. Το έργο θεωρείται κομβικό για την τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου, τη μείωση του χρόνου μεταφορών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της περιοχής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών και την αξιοποίηση νέων τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον διάλογο και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας που συμβάλουν στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ηχηρό μήνυμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
«Από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Συνάντηση Παπασταύρου με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας: Από τις ΗΠΑ προήλθε το 81% των εισαγωγών LNG το α’ εξάμηνο του 2025
Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright – Στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και ο Κάθετος Διάδρομος
Ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Chris Wright 2
Newsit logo
Newsit logo