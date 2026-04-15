Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντόνιο Κόστα με φόντο τη Μέση Ανατολή και διεθνείς εξελίξεις

Στο επίκεντρο η ειρήνη στην περιοχή, η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και οι διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα το βράδυ της Τετάρτης 15.04.2026.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τη συνάντηση με τον Αντόνιο Κόστα, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ανάγκη διπλωματικών λύσεων και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αντόνιο Κόστα ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

Λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε μία ανάρτηση κατά την οποία ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό για το ταξίδι στον Κόλπο με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. 

 

Στην ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά: Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και στην Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Πραγματικό πνεύμα ομαδικότητας της Ευρώπης! Σας ευχαριστώ πολύ!

