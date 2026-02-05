Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα: Μικρό καλάθι κρατάει η Αθήνα και παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο

Μέσα σε μια χρονική συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας με την χώρα μας να μην έχει μεγάλες προσδοκίες αλλά να παραμένει βασικός στόχος η διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.

Είναι ξεκάθαρο όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρόλα αυτά Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προσβλέποντας σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Μέχρι και σήμερα, το κλίμα αυτό, έχει αποδώσει στα εξής:

– Τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,

– ⁠Την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών,

– ⁠Τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου

– Την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από 1,5 χρόνο. Η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται σημαντική από κυβερνητικές πηγές γιατί τόσο η συνάντηση αλλά και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι: «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα διαμορφωθούν στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας».