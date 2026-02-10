Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα

Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας αλλά και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Με διευρυμένη κυβερνητική σύνθεση θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας –με έμφαση στο μεταναστευτικό, στην πολιτική προστασία, στην οικονομία, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και σε δράσεις πολιτισμού– αλλά και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία.

Στόχος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αποτίμηση της προόδου που έχει καταγραφεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.

