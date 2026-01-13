Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: «Παράθυρο» για βελτιώσεις – Στο τραπέζι λύσεις για ΑΤΑΚ και ρεύμα

Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξετάσει τρόπους πιο αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων λύσεων, αλλά και ενδεχόμενα περιθώρια βελτιώσεων, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα με 25μελή επιτροπή αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρει το Live News, βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν άμεσα τον πρωτογενή τομέα, με κυριότερα τον ΑΤΑΚ (Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου) και την πρόσβαση αγροτών και κτηνοτρόφων σε φθηνό ρεύμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, η κυβέρνηση εξετάζει ειδική ρύθμιση για τις περιπτώσεις αγροτών που δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ – φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως σε πέντε νομούς της βόρειας Ελλάδας, λόγω ιδιοκτησιών που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9. Στόχος της ρύθμισης είναι να μην αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο η υποβολή ΑΤΑΚ για τις επιδοτήσεις, με τον πρωθυπουργό να εμφανίζεται διατεθειμένος να ακούσει προτάσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς τα ζητήματα των δύο κλάδων είναι – όπως σημειώθηκε – αλληλένδετα.

Αναφορικά με το αγροτικό ρεύμα, δεν εξετάζεται νέα μείωση στην τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ωστόσο, επί τάπητος τίθεται το πρόβλημα χιλιάδων παραγωγών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 9,1% των δικαιούχων αγροτικού ρεύματος έχουν πλέον απολέσει την ένταξή τους σε ρυθμίσεις και δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε νέες, γεγονός που – όπως παραδέχονται και κυβερνητικά στελέχη – δημιουργεί «ασφυκτικές» πιέσεις στον κλάδο.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες

Υπενθυμίζεται ότι, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που απέχουν από τον διάλογο με την κυβέρνηση. «Το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «συζητάμε πάντα με αυτούς που έχουν διάθεση να συζητήσουν».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», αφήνοντας αιχμές για τους συνδικαλιστές που παραμένουν στα μπλόκα. «Προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει», πρόσθεσε.