Συνάντηση Νίκου Δένδια και Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, στην ατζέντα εξοπλιστικά και προκλήσεις ασφαλείας

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ, στην Ουάσιγκτον.

Τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο, είναι:

Στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Aσφάλειας.

Προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βορεια Αφρική)

Συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έφθασε στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Δευτέρας (02.02.2026), πραγματοποιώντας σειρά πολιτικών επαφών με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII» (Φόρουμ των Δελφών), όπου τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό με τους συμμετέχοντες του Forum, «είχα την ευκαιρία να αναδείξω τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).