Πολιτική

Συνάντηση Νίκου Δένδια και Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, στην ατζέντα εξοπλιστικά και προκλήσεις ασφαλείας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών
Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ, στην Ουάσιγκτον.

Τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο, είναι:

  • Στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ
  • Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Aσφάλειας.
  • Προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βορεια Αφρική)
  • Συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έφθασε στην Ουάσιγκτον το απόγευμα της Δευτέρας (02.02.2026), πραγματοποιώντας σειρά πολιτικών επαφών με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII» (Φόρουμ των Δελφών), όπου τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό με τους συμμετέχοντες του Forum, «είχα την ευκαιρία να αναδείξω τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

Στη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global AffairsΛέσλι Βιντζαμούρι, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
147
120
111
76
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εθνικό Απολυτήριο: Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για την αναμόρφωση του Λυκείου, δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες – Ενδεχόμενη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028
Στόχος να ανταποκρίνεται το Λύκειο στις νέες τεχνολογικές και επαγγελματικές προκλήσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχολείο 26
Newsit logo
Newsit logo