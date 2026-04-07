Συνάντηση Νίκου Δένδια με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο η σύμπραξη Ελλάδας με με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα

Η σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συζητήθηκε η ανακοίνωση της εν λόγω σύμπραξης, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε ακόμη ότι ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, επισημαίνοντας παράλληλα και τη συμβολή της ίδιας στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στη συζήτηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ τέθηκε επίσης η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα.