Πολιτική

Συνάντηση Νίκου Δένδια με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο επίκεντρο η σύμπραξη Ελλάδας με με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, με αφορμή την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (Πηγή φωτογραφίας: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / EUROKINISSI)

Η σύμπραξη της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συζητήθηκε η ανακοίνωση της εν λόγω σύμπραξης, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ο Νίκος Δένδιας γνωστοποίησε ακόμη ότι ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, επισημαίνοντας παράλληλα και τη συμβολή της ίδιας στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

 

Σύμφωνα με τον υπουργό, στη συζήτηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ τέθηκε επίσης η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
159
151
104
86
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης για εκλογές: «Ιερός ο σταυρός προτίμησης, λάθος κάθε σκέψη υποβάθμισής του»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σενάρια λίστας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες κάλπες, επιμένοντας παράλληλα στην ενισχυμένη αναλογική
Παύλος Μαρινάκης
Εκλογές ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς»
Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας;
Νίκος Ανδρουλάκης 20
Γιώργος Μυλωνάκης: Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κατασκευασμένες τηλεφωνικές συνομιλίες και sms
«Είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα»
Γιώργος Μυλωνάκης
Newsit logo
Newsit logo