Συνάντηση Θεοχάρη και Μποζάι: Ελλάδα και Τουρκία διαπιστώνουν πρόοδο στη Θετική Ατζέντα

Mε τη «Θετική Ατζέντα» και τη συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη με τον τούρκο ομόλογο του, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη (21.01.2026) οι συναντήσεις για τα ελληνοτουρκικά, ενόψει και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας και Τουρκίας, που προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο στην Άγκυρα.

Χάρης Θεοχάρης και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι καλωσόρισαν την πρόοδο στο Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της «Θετικής Ατζέντας» για τα ελληνοτουρκικά. Την ίδια στιγμή, οι δύο υφυπουργοί εξέτασαν ενδεχόμενες συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπογραφούν στο σχεδιαζόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Η κοινή δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας για τη «Θετική Ατζέντα»

«Οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και Πρέσβης Mehmet Kemal Bozay, αντίστοιχα, συναντήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα για τον ένατο γύρο συζητήσεων σχετικά με το Κοινό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι Υφυπουργοί καλωσόρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης της Θετικής Ατζέντας, το οποίο περιλαμβάνει έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των τελωνείων, του τουρισμού, των μεταφορών, της καινοτομίας, της επιστήμης και τεχνολογίας, της γεωργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, καθώς και της επιχειρηματικής συνεργασίας. Σημειώθηκε ότι, πέραν των θεμάτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία, έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος και σε αρκετά άλλα θέματα της ατζέντας.

Οι συναντήσεις στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης καθορίζουν επίσης το πλαίσιο για την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, οι οποίες ενδέχεται να υπογραφούν κατά την επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ)».