Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκιλφόιλ: «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον»

Για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην εκπαίδευση και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων υψηλού συμβολισμού μέσα στο 2026, συζήτησαν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στη συνάντηση που είχαν σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη, στη συζήτηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ τέθηκαν πρωτοβουλίες που συνδέονται με την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, καθώς και ζητήματα ειδικής αγωγής, μείωσης ανισοτήτων και ακαδημαϊκών συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένων κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ανταλλαγών φοιτητών και ερευνητών. «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία δεν είναι συγκυριακή· είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον», σημείωσε η υπουργός Παιδείας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επισκέφθηκε και βρεφονηπιακό σταθμό, όπου είχε επαφή με εκπαιδευτικούς και παιδιά, όπως αποτυπώθηκε και σε σχετικό υλικό που αναρτήθηκε από την αμερικανική πλευρά.

It was wonderful to meet Minister @sofiazacharaki to discuss ways to advance U.S. and Greek collaboration in education, lifting up the next generation and making both countries stronger. Looking forward to our joint celebrations of Freedom 250 this year! pic.twitter.com/eRamoP35yF — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 12, 2026

Σε δική της ανάρτηση, η πρέσβης των ΗΠΑ έκανε λόγο για «υπέροχη» συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, αναφέροντας ότι συζήτησαν τρόπους προώθησης της διμερούς συνεργασίας στην εκπαίδευση και προανήγγειλε κοινές δράσεις στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών «για την Ελευθερία 250».