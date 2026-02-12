Συνδικαλιστικός εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ, κόντρες για συνέδρους και ΠΑΣΚΕ στα άκρα

Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, που εν μέσω συνδικαλιστικού εμφυλίου, αντιμετωπίζει και οργανωτικές διαφωνίες λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Κυριακή.

Χαρακτηριστικά είναι όσα έγιναν χθες στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, όπου άπαντες βρέθηκαν απέναντι στην «γραμμή» της ηγεσίας, για τους όρους διεξαγωγής του Συνεδρίου. Στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επέμειναν στην ανάγκη η κατανομή συνέδρων να γίνει με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ανά περιφέρεια, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο έγινε και στο προηγούμενο συνέδριο, κάτι που αμφισβήτησαν μεταξύ άλλων η Χαρά Κεφαλίδου, ο Κώστας Πανταζής, η Τόνια Αντωνίου και η Έφη Χαλάτση, παρουσιάζοντας μάλιστα την εγκύκλιο του Συνεδρίου του 2022 όπου αναφερόταν ότι η κατανομή θα γινόταν με βάση τα μητρώα από τις εσωκομματικές εκλογές του 2021.

Στο κείμενο που διένειμε η προεδρική πλευρά τονιζόταν ότι η κατανομή θα γίνει «χωρίς κανέναν αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί μηχανισμών και αλγορίθμου, που είχε καταγγείλει άλλοτε ο Χάρης Δούκας, με πολλά στελέχη του κόμματος όμως να διαφωνούν επί της ουσίας, μάταια όμως αφού η προεδρική πρόταση πέρασε.

Έντονο ήταν το επεισόδιο μεταξύ Πέτρου Λάμπρου (πρόσκειται στην πλευρά του Ν. Ανδρουλάκη) και Τόνιας Αντωνίου (πρόσκειται στον Χάρη Δούκα), με τη δεύτερη να επικαλείται το καταστατικό και τον κ. Λάμπρου να ρωτά «γιατί τότε δεν τηρήσαμε το Καταστατικό στις προεδρικές εκλογές», υπονοώντας ότι ήταν υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, παρά το ασυμβίβαστο, ο εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν λίγοι, αργότερα, όσοι εξέφραζαν την αγωνία ότι θα παρατηρηθούν φαινόμενα περισσότερων συνέδρων από το Ηράκλειο της Κρήτης, λόγω εντοπιότητας του Νίκου Ανδρουλάκη και μεγάλου ποσοστού στις εκλογές, σε σχέση με τους συνέδρους αχανών περιοχών στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ άλλοι σχολίαζαν ότι όλα γίνονται για να καταφέρει η ηγεσία να ελέγξει το Συνέδριο.

Έτερη διαφωνία που εκδηλώθηκε χθες, η σύνθεση της ίδιας της ΚΟΕΣ, που παρότι συνεδριάζει την Κυριακή, δεν είναι ακόμα γνωστό ποια άτομα θα αποτελέσουν αριστίνδην μέλη της. Με τον αριθμό να υπολογίζεται σε περίπου 700-800 άτομα, είναι εύλογο να υπάρχουν ανησυχίες, που πάντως επιχειρήθηκε να διασκεδαστούν, με την πλευρά της ηγεσίας να διαβεβαιώνει ότι «δε θα υπάρξουν απρέπειες».

Σήμερα η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Παναγόπουλου

Την ίδια ώρα, κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει το ζήτημα που έχει προκύψει στο εσωτερικό της ΠΑΣΚΕ. Μετά τη διαφωνία με τον Γιάννη Παναγόπουλο που επιμένει να διεκδικήσει να είναι σύνεδρος και κατ’ επέκταση εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ και δεκάδες μέλη της ΠΑΣΚΕ να διαμηνύουν ότι θα φύγουν από το κόμμα αν δεν του αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα, εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας, μετά από τη συνέντευξη Τύπου που αναμένεται να παραχωρήσει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Δεν είναι λίγοι πάντως, που προεξοφλούν δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, με τον πόλεμο πάντως «ΠΑΣΚΕ εναντίον ΠΑΣΚΕ» να είναι απρόβλεπτο τι μπορεί να επιφέρει στο εσωτερικό της κορυφαίας συνδικαλιστικής ένωσης της χώρας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Σε δύσκολη θέση φέρεται να είναι και ο Γιάννης Μπουλέρος που θα κατέβαινε ούτως ή άλλως με δικό του σχήμα, πλην όμως τώρα είναι πιθανό να στηριχθεί από μερίδα συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ «χρωματίζοντας» τον συνδυασμό του.