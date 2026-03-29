Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η Θρασκιά που λάτρεψε τον μπαμπά Ανδρουλάκη και η «μάχη» της ψήφου έξω από τα γραφεία των «κορυφαίων»

Με τις κάλπες για τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή να μονοπωλούν το ενδιαφέρον και το παρασκήνιο γύρω από τα ποια πρόσωπα θα την αποτελούν να πυκνώνει, η τρίτη και τελευταία ημέρα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε όχι μόνο πολιτικές διεργασίες, αλλά και στιγμές πιο ανθρώπινες, που αποτύπωσαν το ιδιαίτερο κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Τη Ράνια Θρασκιά και τον πατέρα του, Μαρίνο, συνάντησε, το μεσημέρι της Κυριακής (29.03.2026), βγαίνοντας από την αίθουσα όπου ψήφισε για την ανάδειξη της επόμενης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και επειδή πάνω από τα αξιώματα, είναι γονιός, στο άκουσμα της βουλευτή του κόμματος να λέει ότι λάτρεψε περισσότερο τον πατέρα και από τον γιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε «πού να δεις τον εγγονό»…

Δείτε εδώ όλα όσα έγινα την τελευταία ημέρα του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Στη «μάχη» της ψήφου για την ΚΕ

Το «έλα να δεις» γινόταν από το πρωί στους διαδρόμους του Τάε Κβο Ντο. Κόσμος μπαινόβγαινε στα γραφεία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Χάρη Δούκα, του Παύλου Γερουλάνου και άλλων κορυφαίων στελεχών, με τις διεργασίες να «δίνουν και να παίρνουν» ενόψει κλεισίματος της κάλπης.

Οι λίστες κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι και οι υποψήφιοι κυρίως από την επαρχία μοίραζαν κάρτες μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους στην είσοδο του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση, 271 από τους 506 υποψηφίους θα εκλεγούν και οι συσχετισμοί θα μας απασχολήσουν από αύριο, Δευτέρα (30.03.2026). Ο καιρός γαρ εγγύς…