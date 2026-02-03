Συνταγματική αναθεώρηση: Η δύσκολη «εξίσωση» των συναινέσεων, τα κρίσιμα άρθρα και το πολιτικό μπρα ντε φερ

Η αρνητική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για ευρεία συναίνεση στην παρούσα Βουλή στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, δεν αποτέλεσε έκπληξη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με τη φράση «θα αναμετρηθούμε όλοι με την ιστορία», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε τον τόνο. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η πρόταση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, με προβλέψεις για την ενίσχυση των θεσμών και την καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας και του κράτους, θα βρουν ανταπόκριση στο προοδευτικό χώρο, ο οποίος στήριξε τη «γαλάζια» παράταξη στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δε, είναι κυρίαρχη η άποψη ότι θα «στριμώξει» πολιτικά τα κόμματα του κέντρου και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ζητήσει την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ενώ θα κληθεί να πάρει θέση τόσο για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων – για το οποίο στην προηγούμενη αναθεώρηση έκανε στροφή 180 μοιρών, μη δίνοντας τελικά θετική ψήφο – όσο και για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

«Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων»

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμα του προς τους πολίτες.

Το «όχι» της αντιπολίτευσης και το σκεπτικό

Ωστόσο, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παρ’ ότι συμφωνούν στην αναθεώρηση μιας σειράς άρθρων του Συντάγματος, έκαναν σαφές ότι δεν θα στηρίξουν τις προτάσεις της ΝΔ στην παρούσα Βουλή αλλά θα υπερψηφίσουν τα άρθρα που συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, στην επόμενη Βουλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκεπτικό είναι ότι μία ευρεία συναίνεση τώρα θα ενίσχυε πολιτικά το κυβερνών κόμμα και θα έδινε «φτερά» στην κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές – εφόσον είναι αυτοδύναμη – να έχει το «πάνω χέρι» στην τελική διαμόρφωση των άρθρων.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, όσες διατάξεις λάβουν τώρα, στην προτείνουσα Βουλή, 151 ψήφους, και άρα κριθούν αναθωρητέες, στην επόμενη Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική, για να τροποποιηθούν θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους.

Αντίθετα, αν λάβουν τώρα 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή θα αρκούν 151 θετικές ψήφοι για να προχωρήσουν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Αυτό είναι που θα δώσει τη δυνατότητα σε μια επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα συνταγματικό άρθρο κατά την κρίση της, κι αυτό είναι και το σημείο – «κλειδί» για τη στάση σήμερα της αντιπολίτευσης.

Διακομματική συναίνεση μετά τις εκλογές για τη διαμόρφωση της νέας διάταξης και λήψη απόφασης επ’ αυτής θα είναι αναγκαίες μόνο αν προκύψει μετά τις εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας.

«Να τοποθετηθούν επί της ουσίας τα κόμματα»

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μία ευκαιρία τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας των προτάσεών μας.

Θα συνδέσουμε τη μονιμότητα με την αξιολόγηση; Κρίσιμο ζήτημα.

Θα βάλουμε στο Σύνταγμα μία διάταξη και μία τέτοια διατύπωση που να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε να μην επιστρέψουμε ποτέ πια στην εποχή των ελλειμμάτων που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας;

Πώς θα αλλάξουμε το άρθρο 86 -για το οποίο εγώ έχω αγωνιστεί από το 2006 να το αλλάξουμε- με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνει η Βουλή τον δικαστή, αλλά να επιστρέψει το έργο της άσκησης της δίωξης εκεί όπου θα έπρεπε να είναι εξαρχής, δηλαδή στη Δικαιοσύνη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη του χθες το βράδυ στον ΣΚΑΙ.

Το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, θα φέρει ξανά σε πρώτο πλάνο τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, και θα κάνουν πιο φανερό το δίλημμα της κυβέρνησης για πολιτική σταθερότητα εν όψει των εθνικών εκλογών.

«Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σταθερότητα σημαίνει σταθερότητα στα γεωπολιτικά, αλλά σημαίνει και σταθερές αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων, σταθερή βελτίωση στην παιδεία, στην υγεία» δήλωσε ο πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ότι αυτή θα είναι η επιδίωξη της Ν.Δ. στις κάλπες του 2027.

«Άρα για εμάς είναι απολύτως κρίσιμο να εξηγήσουμε ότι αυτή την τρίτη θητεία δεν την επιδιώκουμε γιατί θέλουμε ντε και καλά να καθόμαστε σε αυτή την καρέκλα, αλλά γιατί έχουμε σχέδιο, πρόγραμμα. Κάνουμε την Ελλάδα πιο ισχυρή, έχουμε δώσει τεκμήρια συνέπειας» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.