ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ένα βήμα πριν την επανένωση με τα βλέμματα στραμμένα στο νέο κόμμα Τσίπρα

Με ταχύτατους ρυθμούς – παρά τις επιφυλάξεις κάποιων – προχωράει το σενάριο της κοινής κοινοβουλευτικής συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά.

Σε πρακτικό επίπεδο άρχισαν οι κοινές συγκεντρώσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς με ομιλίες των στελεχών και των δύο κομμάτων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, κορυφώνεται η αγωνία όλων για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στην χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Συνεδρίασης του ΣΥΡΙΖΑ, δύο στελέχη της ομάδας του Παύλου Πολάκη ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Γιώργος Παναγιώτοπουλος μπήκαν επί της ουσίας στην συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα.

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης αναφερόμενος στα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα τόνισε ότι: «Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα , ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο όταν όλη η κοινωνία μιλάει για την επιστροφή Τσίπρα» , στην συνέχεια μάλιστα ζήτησε όσοι βουλευτές επιθυμούν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό να το πουν από τώρα.

Ο Γιώργος Παναγιώτοπουλος από την πλευρά του ανέφερε ότι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – εννοώντας και τον Αλέξη Τσίπρα – θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι θα στηρίξουμε το πρόγραμμα του κόμματος. Ο Γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος μίλησε επίσης για συνεννόηση ανάμεσα σε όλους εννοώντας και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πάντως με αυστηρότητα ότι είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση να ζητηθούν διαβεβαιώσεις από τους βουλευτές για το εάν θα παραμείνουν στο κόμμα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ακόμα στο θέμα των συγκλήσεων λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων, η κοινωνία ζητά απαντήσεις και λύσεις άμεσα. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Και να κριθούμε όλοι.

Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα. Αλλά και ο εγγυητής αυτού του σχεδίου. Για το λόγο αυτό ξεκινάμε πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Από τον Μάρτιο έχω μιλήσει δημόσια και ξεκάθαρα για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές.

Πρόσθεσε δε ότι «Ενθαρρύνουμε τον δημόσιο διάλογο για προοδευτική λύση στη χώρα μας. Με ενεργή την παρουσία των Νομαρχιακών μας Επιτροπών, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προσκαλούμε προοδευτικούς ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μένουμε μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, εμπλέκουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε συμμαχίες και για το τοπικά ζητήματα».

Από τα στελέχη που υπερθεμάτισαν υπέρ της γρήγορης σύγκλησης ήταν ο Νίκος Παππάς ο οποίος είπε ότι το όλο εγχείρημα θα πρέπει να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Στο πλαίσιο πάντως της προσέγγισης των δύο κομμάτων χθες το απόγευμα στην Παλλήνη έγινε η εκδήλωση με θέμα «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων: Κοινωνική απαίτηση – ιστορική αναγκαιότητα» που οργανώνει την Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για την Προοδευτική Συνεργασία – υπό τις «ευλογίες» της Κουμουνδούρου.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ» Πέτρος Κόκκαλης. Στην εκδήλωση παρενέβη και ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Ωστόσο μία αναφορά από την πλευρά του Γιώργου Καραμέρου περί ηγετικότητας έφερε μουρμούρες σε κάποια στελέχη της Κουμουνδούρου. «Είναι λογικό ο κόσμος να κουράστηκε και να ζητά ΠΙΑ, όχι μόνο ενότητα αλλά πρωτίστως ηγετικότητα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ» και συνέχισε: «Ένα κοινωνικό αίτημα σαν τύμπανο στα αυτιά όλων των στελεχών όπου βρεθούμε. Και η ηγετικότητα πέρα από εργατικότητα, ακεραιότητα, ιδέες διάθεση, ποιότητα, θετικό προσωπικό αποτύπωμα, απαιτεί αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα, πράξεις, ρεαλισμό, πυγμή και στρατηγική σκέψη.

Ο λαός και η ιστορία τους πολιτικούς τους κατατάσσει ως ηγέτες, με φειδώ. Αυτούς τους μετρημένους στα δάκτυλα που επιλέγει, τους κατατάσσει δε, (αν τους κατατάξει), όταν έχει περάσει ο καιρός και όχι όταν ακόμα τους αξιολογεί και τους αναζητά.

Κανέναν πραγματικό ηγέτη που καταγράφηκε ως τέτοιος τελικά στην πολιτική ιστορία δεν τον είχαν κρατήσει δέσμιο, σοφοί που έπρεπε να ακούσει πριν χαράξει τον δρόμο ή παλιοί συνοδοιπόροι. Κατά τη γνώμη μου, η πεμπτουσία της συλλογικότητας είναι να υπηρετηθεί ο λαός και όχι να δικαιωθούν οι προσωπικές μας, μικρές ή μεγαλύτερες πορείες.

Το ποιος θα ηγηθεί το υπαγορεύουν οι διαδικασίες αλλά πρωτίστως ο λαός.

Να προχωρήσουμε μαζί χωρίς να μπερδεύουμε την σκιά μας με το ύψος των περιστάσεων».

Πολλοί θεώρησαν ότι με τις αναφορές του φωτογράφιζε τον Αλέξη Τσίπρα σε μία στιγμή που κανείς στην ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να ανοίξει μία τέτοια συζήτηση.

Να επισημάνουμε πάντως ότι στην εκδήλωση δεν παραβρέθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος καθώς ήταν σε άλλη εκδήλωση στον Πειραιά, ενώ το παρών έδωσαν πολλά στελέχη και των δύο κομμάτων.