ΣΥΡΙΖΑ κατά Παύλου Μαρινάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με το δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ντροπή

Σκληρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη δήλωσή του ότι το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα «δεν ακουμπάει θέματα εργασίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση πλήρη απουσία ευαισθησίας για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη δήλωση συνιστά ευθεία υποβάθμιση της σοβαρότητας του περιστατικού στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Για τον κ. Μαρινάκη το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα “δεν ακουμπάει θέματα εργασίας”. Η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων και το ρεκόρ θανάτων το 2025, μάλλον δεν ακουμπούν θέματα εργασίας», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, κάνοντας λόγο για «υποστελεχωμένη και υποβαθμισμένη Επιθεώρηση Εργασίας», αλλά και για ευθύνη της κυβέρνησης στη διαμόρφωση «εργασιακής ζούγκλας», μέσω των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις υπερωρίες, τις απολύσεις και το ωράριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρίπτει επίσης ευθύνες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ότι, κατά την άποψή του, «προκαταβάλλει τα αίτια του εργατικού ατυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες των πυροσβεστικών και εισαγγελικών αρχών». «Αυτό αντιλαμβάνεται ως δουλειά του, αυτό κάνει. Ντροπή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Για τον κ. Μαρινάκη το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα “δεν ακουμπάει θέματα εργασίας”

Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν ακουμπούν θέματα εργασίας.

Η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην χώρα μας και το ρεκόρ θανάτων το 2025, μάλλον δεν ακουμπούν θέματα εργασίας.

Το αν η Επιθεώρηση Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και σκοπίμως υποβαθμισμένοι, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας.

Η εργασιακή ζούγκλα που έχει νομοθετήσει η ΝΔ με τις απλήρωτες υπερωρίες, τη κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την 6ήμερη εργασία, το 10ωρο και το 13ωρο, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας.

Το μόνο που αφορά θέματα εργασίας, κατά τον κ. Μαρινάκη, είναι να προκαταβάλλει τα αίτια του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες των πυροσβεστικών και των εισαγγελικών αρχών. Αυτό αντιλαμβάνεται ως δουλειά του, αυτό κάνει.

Ντροπή.»