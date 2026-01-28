Μαρινάκης: Στην χώρα δημιουργείται ένα «Κόμμα Τυμβωρύχων» – Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με μετάφραση από τα Αραμαϊκά

Επίθεση σε όσους διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία ενώ άσκησε κριτική και στην Μαρία Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στην κριτική που άσκησε η Μαρία Καρυστιανού και οι απαιτήσεις που προέβαλλε ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ, είπε: «Έχουμε μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση κοινοβουλευτική δημοκρατία και έναν πρωθυπουργό που ασκεί εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ευτυχώς η μεγάλη κρίση στον Έβρο ή η επέκταση των χωρικών μας υδάτων, η ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο δεν έγιναν από μετάφραση από τα Αραμαϊκά. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας δεν γίνονται με όρους social media. Μέχρι να κάνουν κάποιοι το επόμενο βήμα δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό που κάνει η κα Καρυστιανού στερείται σοβαρότητας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι από την πληροφόρηση που έχει οι τρεις τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Πολιτικοί απατεώνες κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξείς τόνους εναντίον όσων παρουσιάζουν όπως είπε ψευδή στοιχεία όσον αφορά στα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Για την υπόθεση είπε: «Από τη στιγμή που έχουν χαθεί 5 άνθρωποι αυτεπαγγέλτως κινούνται διαδικασίες. Έχουν επιληφθεί οι αρχές. Στο σκέλος της Επιθεώρησης Εργασίας το δυστύχημα δεν ακουμπάει θέματα εργασίας. Δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι. Τα θέματα ασφάλειας τα ερευνά η δικαιοσύνη. Για την άδεια είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια. Πρέπει να ελεγχθεί αν όλα έχουν γίνει σωστά. Η ποινική διερεύνηση δεν κοιτάει ούτε πρόσωπα ούτε μέγεθος εταιρειών. Θα φανεί αν οι άδειες γίνονταν σωστά και αν ελέγχονταν και ανανεώνονται όπως πρέπει».

Ανεβάζοντας τους τόνους ο κ. Μαρινάκης είπε: «Στην Ελλάδα δημιουργείται από κόμματα και πρόσωπα ένα «Κίνημα Τυμβωρύχων». Προσπαθούν να κοροϊδέψουν και να παραπλανήσουν τον κόσμο. Ζητώ από τον κόσμο να μην καταπίνει αμάσητη την κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες. Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες και όχι σε συνθήκες ηρεμίας. Οι έμποροι ελπίδας και ψεμάτων λένε ψέματα, όχι γιατί το λέει ένας υπουργός αλλά μια ανεξάρτητη αρχή».

Για τον αριθμό των νεκρών από εργατικά δυστυχήματα που σύμφωνα με την αντιπολίτευση είναι 201 το χρόνο είπε: «Ο αριθμός 201 δεν ισχύει. Είναι από 46 έως 48 νεκροί το χρόνο και προκύπτει από τον έλεγχο που κάνει η ανεξάρτητη αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι αυθαίρετα τα στοιχεία. Δεν προκύπτουν από πουθενά και τα στοιχεία που σας ανέφερα εγώ είναι από την επίσημη αρχή κάθε χώρας».