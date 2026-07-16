ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα: Τον κατηγορεί για οργανωμένο σχέδιο και ζητά να παραδώσουν τις έδρες οι ανεξαρτητοποιηθέντες

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για οργανωμένο σχέδιο αποδυνάμωσης του κόμματος.

Πηγές της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν ότι όσοι εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και στη συνέχεια επέλεξαν διαφορετική πολιτική πορεία έχουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, την υποχρέωση να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες.

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Όπως σημειώνουν, οι έδρες «δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός», αλλά αποκτήθηκαν μέσω της εμπιστοσύνης που έδειξαν οι πολίτες στον ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμά του και στη συλλογική προσπάθεια των μελών και των στελεχών του. Κατά τις ίδιες πηγές, όποιος αποχωρεί από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου στρέφει ευθέως τα πυρά της προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας δημόσια το ερώτημα εάν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφιοι με τον νέο πολιτικό φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια καταφατική απάντηση θα επιβεβαίωνε την πολιτική εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν αποτέλεσαν μεμονωμένες προσωπικές αποφάσεις, αλλά εντάσσονταν σε ένα προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος. Όπως επισημαίνουν, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν εάν αυτό που παρουσιάστηκε ως προσωπική επιλογή ήταν στην πραγματικότητα η προετοιμασία μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης.

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Οι πηγές της Πολιτικής Γραμματείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι η ηγεσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα, τονίζοντας ότι η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες αποτελεί υποχρέωση όλων.

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης και εσωκομματικής συσπείρωσης. Μέσω της άτυπης ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τα στελέχη και τους βουλευτές που αποχώρησαν κατά την περίοδο της εσωτερικής κρίσης να επιστρέψουν, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «γυρίζει σελίδα» και ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί ενότητα, συλλογικότητα και ανασυγκρότηση απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.