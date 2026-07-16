Πολιτική

Αλέξης Γεωργούλης για Χρυσή Αυγή: Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική

Ο Αλέξης Γεωργούλης επανήλθε μετά τις συζητήσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Χρυσή Αυγή
Αλέξης Γεωργούλης
Αλέξης Γεωργούλης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Αλέξης Γεωργούλης επανήλθε μετά τον «θόρυβο» που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την Χρυσή Αυγή και το «ποτέ μην λες ποτέ» που είχε αναφέρει, μετά από ερώτηση για ενδεχόμενη κάθοδο σε εκλογική αναμέτρηση με την εγκληματική οργάνωση του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο πρώην ευρωβουλευτής και ηθοποιός, αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει ότι δεν περνάει από το μυαλό του καμία τέτοια σκέψη. 

«Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα» ανέφερε σε νέο βίντεο ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες», είπε χαρακτηριστικά ο πρώην ευρωβουλευτής και ηθοποιός.

Η ερώτηση για τη Χρυσή Αυγή και η… μπερδεμένη απάντηση

Όταν η Αθηναΐδα Νέγκα τον ρώτησε σε πρόσφατη συνέντευξη αν θα ήταν ποτέ υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, η απάντηση που έδωσε ο ηθοποιός ήταν: «Δεν νομίζω. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή, λες ας πούμε, σαν άνθρωποις δεν θα σκότωνα άνθρωπο.

Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγήσεις και τον άλλο μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς τι θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

Ο Αλέξης Γεωργούλης ευελπιστεί πως θα κλείσει ο κύκλος των σχετικών συζητήσεων και πως ο ίδιος θα καταστρώσει με ηρεμία τα πλάνα του για το μέλλον. 

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