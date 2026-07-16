ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Μια ακόμη απώλεια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Πόπη Τσαπανίδου να ανακοινώνει την αποχώρησή της από το κόμμα και να ανεξαρτητοποιείται.

Η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον θα είναι ανεξάρτητη βουλευτής.

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Όπως επισημαίνει συγκεκριμένα στην επιστολή της η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Η Πόπη Τσαπανίδου δεν παραδίδει την έδρα της, αλλά διευκρινίζει ότι ανεξαρτητοποιείται. Και αυτό διότι αν παρέδιδε την έδρα της θα πήγαινε στον Στέφανο Κασσελάκη που ήταν στους επιλαχόντες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά από και αυτή την αποχώρηση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές, ύστερα και από την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

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Το πρωί της Πέμπτης πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται να παραδώσουν τις έδρες. «Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Oι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη (15.07.2026) με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές της ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Την Τρίτη (14.07.2026) είχαν ανακοινώσει ότι αποχωρούν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος.







