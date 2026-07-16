Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Η Πόπη Τσαπανίδου
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια ακόμη απώλεια έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την Πόπη Τσαπανίδου να ανακοινώνει την αποχώρησή της από το κόμμα και να ανεξαρτητοποιείται.

Η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη έκανε γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον θα είναι ανεξάρτητη βουλευτής.

Όπως επισημαίνει συγκεκριμένα στην επιστολή της η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Η Πόπη Τσαπανίδου δεν παραδίδει την έδρα της, αλλά διευκρινίζει ότι ανεξαρτητοποιείται. Και αυτό διότι αν παρέδιδε την έδρα της θα πήγαινε στον Στέφανο Κασσελάκη που ήταν στους επιλαχόντες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

epistoli tsapanidoy

Μετά από και αυτή την αποχώρηση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές, ύστερα και από την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

Το πρωί της Πέμπτης πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται να παραδώσουν τις έδρες. «Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν, για λόγους πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας, να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Oι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη (15.07.2026) με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές της ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Την Τρίτη (14.07.2026) είχαν ανακοινώσει ότι αποχωρούν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος.
 
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
307
89
89
64
53
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα: Τον κατηγορεί για οργανωμένο σχέδιο και ζητά να παραδώσουν τις έδρες οι ανεξαρτητοποιηθέντες
Η Κουμουνδούρου στρέφει ευθέως τα πυρά της προς τον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας δημόσια το ερώτημα εάν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφιοι με τον νέο πολιτικό φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές
Ο Αλέξης Τσίπρας 9
ΕΛ.Α.Σ.: Το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας οργανωτικής στρατηγικής – Ο Τσίπρας ανοίγει γραμμή επικοινωνίας με τη βάση
Απευθείας διάλογος με τα μέλη μέσω του myELAS σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πολιτικό παλμό ο νέος φορέας – Στόχος η ενεργοποίηση της βάσης και η οικοδόμηση νέου μοντέλου κομματικής λειτουργίας
Αλέξης Τσίπρας
Η πολιτική «απομόνωση» του Αντώνη Σαμαρά στόχος της ΝΔ – Η στρατηγική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Έμπειρα «γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν τον κίνδυνο να απενοχοποιηθεί η ψήφος δυσαρεστημένων «γαλάζιων» ψηφοφόρων προς το κόμμα Σαμαρά, αν δεν απομονωθεί πολιτικά από τη ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντώνης Σαμαράς 11
Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Τι είναι καλοκαίρι για τα παιδιά και λύση για τους γονείς;»
Το Υπουργείο παραχωρεί στους Δήμους τις εκτάσεις στις οποίες λειτουργούν και χρηματοδοτεί τη λειτουργία και την αναβάθμισή τους, ώστε να δίνουν στις οικογένειες πρακτική απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη
Δόμνα Μιχαηλίδου
Newsit logo
Newsit logo