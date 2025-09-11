ΣΥΡΙΖΑ: Ολόκληρο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ – Ακρίβεια, ΕΣΥ και η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Το σχέδιο του για μία προοδευτική Ελλάδα παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025) στο Βελλίδειο εν όψει της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Αντί να ευημερούν τα ολιγοπώλια, τα καρτέλ και οι λίγοι θα ευημερούν οι πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος ο οποίος παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος του για όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της ΔΕΘ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, επιβάλλοντας τις 13 ώρες εργασίας για τους εργαζόμενους, την Δημόσια Υγεία και τη Δημόσια Παιδεία, τα σκάνδαλα (με πιο πρόσφατο του ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς και τα Τέμπη που έως σήμερα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε ακόμα τον πρωθυπουργό γιατί δεν πήρε κανένα μέτρο για τον περιορισμό της ακρίβειας αλλά και για τις επικοινωνιακού τύπου φοροαπαλλαγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ανακούφιση της κοινωνίας από την φοροεπιδρομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη όπως:

Μείωση του ΦΠΑ και μηδενικό ΦΠΑ για ένα χρόνο στα βασικά προϊόντα και τα φάρμακα

Μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά

Μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα

Μείωση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών

Τιμαριθμοποίηση της φορολογίας

Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Μείωση της προκαταβολής φόρου

Παράλληλα προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καρτέλ και των υπερκερδών των τραπεζών.

Επίσης προτείνει να γίνει νέα ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές καθώς και την προστασία της πρώτης κατοικίας που καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με το νέο πτωχευτικό καθώς και της επαγγελματικής και αγροτικής στέγης.

Επίσης προτείνεται η κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας, φοιτητικές εστίες καθώς και κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές.

Σε άλλο σημείο μίλησε και για την ΔΕΗ που πρότεινε να είναι Δημόσια ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός προς όφελος των πολιτών.

Τα εργασιακά μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν την κατάργηση των αντεργατικών νόμων της ΝΔ συμπεριλαμβανομένου του 13ώρου, συλλογικές συμβάσεις εργασίες, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, της 13ης σύνταξης, την ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Το σχέδιο για την Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει:

Διπλασιασμό των αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού

Προσλήψεις στην υγεία και Βαρέα και Ανθυγιεινά

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, Δημόσια ΑΕΙ καθώς και κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Στο πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη των αγροτών και της υπαίθρου, ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής, σχέδιο για τη δημογραφική κρίση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ως προς την εξωτερική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την επαναφορά της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά. Προτείνει επίσης να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την για την Ειρήνη και την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά του κόμματος τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία χρόνια πέρασε από δύσκολα μονοπάτια, από ήττες και από απαξίωση αλλά επιλέξαμε να αλλάξουμε σελίδα. Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της πατρίδας μας, και του ελληνικού λαού. Σταθήκαμε όρθιοι

Αλλάξαμε ως κόμμα, αλλά δεν χάσαμε την ταυτότητά μας και την προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δημοκρατία και στην πρόοδο. Στόχος μας δεν είναι η κομματική επιβίωση αλλά να επιτελέσουμε το δημοκρατικό και ηθικό καθήκον μας και απέναντί σας και απέναντι στις επόμενες γενιές.

Και απέναντι στις αξίες της Προοδευτικής Παράταξης και στο έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019. Το Συνέδριό μας επικύρωσε τις αλλαγές που ενέκρινε και η βάση του κόμματός μας με την εκλογή μου. Και με εξωστρέφεια, με ειλικρινή ουσιαστικό διάλογο, επεξεργαστήκαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, που έχουμε ήδη συζητήσει με δεκάδες φορείς πλατιάς κοινωνικής εκπροσώπησης σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, επεσήμανε για για ακόμη φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εργάζεται σταθερά προς την κατεύθυνση των προοδευτικών συνεργασιών, και ως στρατηγική του θέση επιβεβαιώνεται και στο πρόγραμμά του».