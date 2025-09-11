Τα ενεργειακά και γεωστρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα με την έλευση της Chevron και τα «αγκάθια» για Τουρκία και Λιβύη

Με τεράστια ανακούφιση υποδέχτηκε η Αθήνα την κατάθεση προσφοράς από τον Αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Κρήτης, καθώς η εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλά και πολύπλευρα οφέλη για τη χώρα…

Εκτός από την ενίσχυση της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα η κατάθεση προσφοράς για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη νότια Κρήτη την ενισχύει και γεωστρατηγικά… Αναβαθμίζει τη γεωπολιτική ισχύ της έναντι της Τουρκίας, επισφραγίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην αμφισβητούμενη από την ‘Αγκυρα περιοχή και καταργεί στο πεδίο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εκτιμούν αρμόδιες πηγές στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, επιβεβαιώνει τη βούληση του Αμερικανικού παράγοντα για ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, και δεν είναι τυχαίο ότι στην Αθήνα έφτασε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ, για συνάντηση σήμερα, με τον Πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη και τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Μητσοτάκης: «Αναβάθμιση της γεωπολιτικής και ενεργειακής θέσης της Ελλάδας»

«Η επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων από τη Chevron, μαζί με την Hellenic Energy, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νότια της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίχτη στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Η.Π.Α.» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την περιοδεία του στο Χαϊδάρι, μία περίπου ώρα μετά τη θετική αυτή εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σήμερα θα έχει την ευκαιρία να υποδεχτεί τον Αμερικανό υπουργό κ. Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, «για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς το στρατηγικό, γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει η επένδυση της Chevron στην Ελλάδα για την Τουρκία…;

Η απόφαση της Chevron να καταθέσει προσφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Διαχείρισης Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (HEREMA) για τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα εξερεύνησης, αλλάζει τις ισορροπίες ισχύος στο ευαίσθητο «υπογάστριο» της Ελλάδας νοτίως της Κρήτης, καθιστώντας στην πράξη ανίσχυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αφού η κατάθεση προσφοράς σημαίνει ότι ο Αμερικανικός κολοσσός αναγνωρίζει την αρχή της μέσης γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης… Άρα. «τινάσσει στον αέρα», και τα παζάρια του Ερντογάν με τον στρατάρχη Χαφτάρ αλλά και την Τρίπολη για καθορισμό ΑΟΖ, ενώ εν πολλοίς «χαλά και την αναθεωρητική στρατηγική της “Γαλάζιας Πατρίδας” της Άγκυρας», εκτιμούν αρμόδιοι κύκλοι στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιοι κύκλοι προεξοφλούν ότι για τη συμμετοχή της Αμερικανικής εταιρείας στο μεγάλο αυτό ενεργειακό πρότζεκτ, η Chevron έχει έλθει σε συνεννόηση με τη Διοίκηση Τραμπ και έχει πάρει εγγυήσεις για την ασφάλεια της επένδυσης στην περιοχή, έναντι επιθετικών κινήσεων από την Τουρκία και γενικότερα.

«Κάθε πιθανή προσπάθεια της ‘Άγκυρας να επιβάλλει με τη δύναμη των όπλων τις μονομερείς της απαιτήσεις, θα βρει απέναντι της όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τις Η.Π.Α., με ότι αυτό συνεπάγεται για τις σχέσεις της Τουρκίας με την κυβέρνηση Τραμπ» εκτιμούν έγκυροι αναλυτές με τους οποίους συνομίλησε το Newsit.

Παπασταύρου: «Εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής»

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, λίγα μόλις λεπτά μετά τις πέντε χθες το απόγευμα, οπότε και έκλεισε ο διεθνής διαγωνισμός που είχε προκηρύξει η Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα

Ο Αμερικανικός, πολυεθνικός ενεργειακός Κολοσσός, με έσοδα μόνο για το 2024 κοντά στα 196 δις δολάρια, είχε εκδηλώσει ο ίδιος ενδιαφέρον για επένδυση στη χώρα μας και ουσιαστικά ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της απόφασης της Chevron να διεκδικήσει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης.

Μέσα σε 15 ημέρες από σήμερα, θα αξιολογηθούν και επίσημα οι προσφορές από την αρμόδια Ελληνική Επιτροπή, θα ακολουθήσει η κύρωση της συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και στις αρχές του 2026 η Chevron θα μπορεί να δρομολογήσει τις διαδικασίες για εργασίες στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης για εξόρυξη υδρογονανθράκων.