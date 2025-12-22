Τα μηνύματα Ανδρουλάκη εν μέσω φαγητού στην Καισαριανή

Με… «ζεστά κουλούρια» έφτασε στη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ, σε γνωστό ουζερί στην Καισαριανή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές ενόψει Χριστουγέννων και εκτιμήσεις για το πολιτικό γίγνεσθαι.

Είχε μόλις γνωστοποιηθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι η μη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας προ έτους σχεδόν, όσον αφορά την παρακολούθησή του, θα εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, είναι αυτό που αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του για μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών. Δίνεται μάλιστα προθεσμία στην κυβέρνηση να υποβάλει την αντίκρουσή της ως τις 16 Φεβρουαρίου του 2026, ήτοι σε λιγότερο από δύο μήνες.

Ίσως αυτή η «δικαίωση» να ήταν και αυτή που του έδωσε το απαραίτητο… κέφι για συζήτηση, με τους συντάκτες να το “εκμεταλλεύονται” αρκούντως.

Μεταξύ τύρου και αχλαδίου, κρασιού και τσίπουρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για όλους και για όλα. Παραδέχθηκε την “κολλημένη βελόνα” του ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα και δη στην Αττική, σημειώνοντας όμως πόσο καλύτερα είναι τα ποσοστά του στην περιφέρεια, πράγμα που δεν συμβαίνει για τη ΝΔ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να “σταθεί” στην περιφέρεια, καθώς αδυνατεί να επιχειρηματολογήσει με πειστικό τρόπο στα καφενεία.

Όσο για το ΠΑΣΟΚ και το πώς θα “πολεμήσει” την αδυναμία του στο Λεκανοπέδιο, προανήγγειλε πολλές ακόμα εξορμήσεις του σαν και αυτή στο Μοσχάτο χθες το απόγευμα, αλλά και ‘πόρτα-πόρτα’ προσέγγιση των πολιτών και σκληρή δουλειά, σαν αυτή που ξέρει να κάνει το ΠΑΣΟΚ δίπλα στον πολίτη και το έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος και με… στοιχεία για το κατά πόσο θα επηρεάσει το κόμμα του, η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών το επόμενο διάστημα. «Ακόμα και με τρία νέα κόμματα», είπε, υπονοώντας αυτά των Αλέξη Τσίπρα, Μαρίας Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά, «το ΠΑΣΟΚ χάνει 0,7%». Επικαλέστηκε δε, σχετική έρευνα, στην παρούσα πάντως συγκυρία. Ειδικά δε, για το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε ότι φέρεται να ‘κόβει’ ψήφους από την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και το κόμμα Τσίπρα, ενώ για τη ΝΔ επανέλαβε ότι «αντίπαλός της είναι αυτός προς τον οποίο χάνει ψήφους», επαναλαμβάνοντας ότι αυτό συμβαίνει μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Κληθείς να κάνει μία πρόβλεψη για τον χρόνο των εθνικών εκλογών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν φάνηκε να περιμένει πρόωρες κάλπες, δεδομένου ότι ως το 2027 ‘τρέχει’ το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμφανίστηκε όμως ανήσυχος για την κατάσταση της Οικονομίας αμέσως μετά από το πέρας του τελευταίου, ενώ προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε θα γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός, ή πάντως έχει ελάχιστες πιθανότητες για κάτι τέτοιο.

Ερωτηθείς τέλος για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε ότι θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2026 και έκανε λόγο για ένα «πολιτικό γεγονός», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γεύμα ολοκληρώθηκε με πολλές ευχές ενόψει Χριστουγέννων, ενώ τους δημοσιογράφους περίμενε και ένα δώρο με διττή σημασία. Ένα κομψό γούρι για τη νέα χρονιά που έστελνε όμως και κοινωνικό μήνυμα, αφού ήταν αγορασμένο από τον Σύλλογο «Φλόγα».