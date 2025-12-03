Τα μπλόκα των αγροτών προκαλούν «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση: Οι ανήσυχοι βουλευτές επαρχίας και οι «κόκκινες γραμμές»

«Κόκκινες γραμμές» βάζει η κυβέρνηση στους αγρότες για τις κινητοποιήσεις. Διαχωρίζει ξεκάθαρα τα μπλόκα στους δρόμους από τυχόν προσπάθεια να προχωρήσουν σε καταλήψεις κρίσιμων υποδομών της χώρας, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία.

Με σταθερό το πρόταγμα ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση σύγκρουσης και άσκησης βίας, προειδοποιεί ότι είναι άλλο το δικαίωμα της διαδήλωσης των αγροτών για τα αιτήματα τους με μπλόκα σε εθνικές οδούς, και άλλο το να βάζουν εμπόδια σε δομές που σχετίζονται την ασφάλεια και τη λειτουργία της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προαπαιτούμενο για να μην υπάρξουν διώξεις

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης έδωσε ξεκάθαρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε» δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης (Skai), προαναγγέλλοντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι «παραβάτες» θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

«Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διαδηλωτών, των απεργών και των αστυνομικών αρχών σε όλη τη χώρα και μέσα από συνεννόηση βρίσκονται λύσεις» πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η Αστυνομία, από τα σημεία των μπλόκων θα διευκολύνει την κυκλοφορία αυτοκινήτων από παρακαμπτήριους δρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η εντολή του Μεγάρου Μαξίμου είναι η ΕΛ.ΑΣ. να έχει έτοιμα επιχειρησιακά σχέδια για κάθε ενδεχόμενο.

Ο διττός στόχος του Μεγάρου Μαξίμου

Όμως, η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι ο διάλογος, και ο στόχος είναι διττός:

Από τη μία, επιδιώκει να πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος της. Κάνει «αγώνα δρόμου» ώστε να καταβληθούν στους αγρότες έως τα Χριστούγεννα οι υπόλοιπες ενισχύσεις, ύψους 1,2 δισ., ούσα έτσι συνεπής στις δεσμεύσεις της.

Στην περίπτωση αυτή, αν και εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, είναι εδραία η εκτίμηση ότι οι αγρότες «θα χάσουν το δίκιο τους» και θα εκτεθούν στην κοινωνία.

Από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με ένα σημαντικού μεγέθους εκλογικό της κοινό ένα – ενάμιση χρόνο πριν από τις κάλπες.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές το 48% των αγροτών ψήφισε τη Ν.Δ. και ο στόχος είναι, παρά τα όσα συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες καθυστερήσεις πληρωμών, να επαναπροσεγγίσει αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων, που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει απομακρυνθεί από τη «γαλάζια» παράταξη.

«Διάλογος “ναι”, αλλά…»

«Εγώ θεωρώ ότι είναι καθήκον μας ο διάλογος, και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (AΝΤ1), υπενθυμίζοντας ότι μέσω αυτής της οδού πριν από δύο χρόνια υλοποιήθηκαν δύο εκ των διαχρονικότερων αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα, η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας. «Διάλογος «ναι» αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Επίκειται συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες

Τότε, «μπροστά είχε βγει» ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών.

Εκείνη την περίοδο το περιβάλλον ήταν διαφορετικό, ενώ τώρα «και το τελευταίο ευρώ για την ενίσχυση τους περνά από τους αυστηρούς, διασταυρωτικούς ελέγχους των Βρυξελλών» λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή είναι η επισήμανση κυβερνητικού στελέχους στο ερώτημα του newsit.gr εάν είναι πιθανή μία συνάντηση τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων για τη στήριξη τους.

«Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο και φέτος οι πραγματικοί, οι αληθινοί αγρότες που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, θα πάρει περισσότερα απ’ ό,τι έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές» τονίζει η κυβερνητική πηγή.

«Μασάζ» του πρωθυπουργού σε βουλευτές

Την ίδια ώρα, έντονη παραμένει η ανησυχία των «γαλάζιων» βουλευτών, και κυρίως όσων εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, για την εξέλιξη αυτού του μετώπου που άνοιξε με τους αγρότες, οι οποίοι είναι και οι βασικοί ψηφοφόροι τους.

Σήμερα ο πρωθυπουργός, παραθέτει δείπνο στο πρώτο γκρουπ βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι περιμένουν, μεταξύ άλλων, να ακούσουν τις θέσεις του για το θέμα.

Πρόκειται για τους 33 βουλευτές – μεταξύ αυτών και βουλευτές της περιφέρειας – που μετέχουν στη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα σηκώσουν το βάρος της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2026, που θα ψηφιστεί από τη Βουλή, στις 16 Δεκεμβρίου.

Θα ακολουθήσει συνάντηση και με μέλη άλλων Επιτροπών, όπως υποσχέθηκε ο Κ. Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο εντευκτήριο της Βουλής.

Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να κατευνάσει τις εσωκομματικές γκρίνιες και να λειτουργήσει καλύτερα και πιο συντεταγμένα η «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.