Πολιτική

Τάκης Θεοδωρικάκος για Ίμια: Αθάνατοι ήρωες – Καραθανάσης, Βλαχάκος και Γιαλοψός είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων

«Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης
Το μνημείο για τα Ίμια
Το μνημείο για τα Ίμια / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Φόρο τιμής στους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό αποτίει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Facebook για τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα Σάββατο (31.1.26) από την ελληνοτουρκική κρίση στα Ίμια και την πτώση του ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού.

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», γράφει ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ανάρτησή του για τα Ίμια.

 

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
89
57
55
52
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο: Στο επίκεντρο ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα
Επιβεβαιώθηκε το «εξαιρετικό επίπεδο» των σχέσεων Αθήνας–Ουάσιγκτον από τους δύο υπουργούς Εξωτερικών, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο και Ντόναλντ Τραμπ
Μητσοτάκης: Γνωρίζω τις δυσκολίες λόγω ακρίβειας, κανένα μέτρο ελάφρυνσης δεν αρκεί, μέχρι και δύο μισθούς αύξηση το χρόνο από τις φοροελαφρύνσεις
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι είχε προαναγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο
Κυριάκος Μητσοτάκης
9
Newsit logo
Newsit logo