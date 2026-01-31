Τάκης Θεοδωρικάκος για Ίμια: Αθάνατοι ήρωες – Καραθανάσης, Βλαχάκος και Γιαλοψός είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων

Φόρο τιμής στους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό αποτίει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Facebook για τα 30 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα Σάββατο (31.1.26) από την ελληνοτουρκική κρίση στα Ίμια και την πτώση του ελικοπτέρου του Πολεμικού Ναυτικού.

«Αθάνατοι ήρωες! Τριάντα χρόνια μετά, οι Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός παραμένουν σύμβολα τιμής και καθήκοντος», γράφει ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην ανάρτησή του για τα Ίμια.

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Τους αξίζει αιώνια τιμή!», καταλήγει ο υπουργός Ανάπτυξης.