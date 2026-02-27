Τέμπη: Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με φόντο τη μνήμη των 57 θυμάτων

Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, η συζήτηση στην αίθουσα σημαδεύτηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας του κράτους και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους για την απόδοση ευθυνών και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι το αίτημα για αλήθεια και Δικαιοσύνη για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών είναι «καθολικό», προσθέτοντας πως απαιτούνται «πράξεις που βελτιώνουν τις υποδομές, πράξεις που κάνουν τους μηχανισμούς λειτουργικούς, πράξεις που κάνουν το κράτος πιο αξιόπιστο». Παράλληλα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «διασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις» ώστε η Δικαιοσύνη να προχωρήσει «γρήγορα και ανεμπόδιστα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν με έμφαση το ζήτημα της λογοδοσίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, σημείωσε ότι «αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, καμία επετειακή αναφορά στα Τέμπη δεν θα χρειαζόταν σήμερα». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε ερωτήματα για το «ποιος είχε την ευθύνη» για το πώς δύο τρένα κινούνταν «στην ίδια γραμμή από αντίθετη κατεύθυνση», ενώ έκανε αναφορά στην αποδυνάμωση της πρόληψης και της ασφάλειας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απέδωσε την τραγωδία στην «πολιτική του κέρδους», ενώ από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος έκανε λόγο για «οργή και αγανάκτηση» της κοινωνίας. Από την Ελληνική Λύση, ο Στυλιανός Φωτόπουλος ζήτησε «πλήρη άρση της ασυλίας» και λογοδοσία όσων «γνώριζαν και δεν έπραξαν». Η Ασπασία Κουρουπάκη από τη Νίκη αναφέρθηκε στο επιχείρημα του «ανθρώπινου λάθους», ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Κλείνοντας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, έκανε λόγο για «ημέρα ευθύνης», θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης.