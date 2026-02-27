Συμβαίνει τώρα:
Τέμπη: Επετειακή αναφορά στη Βουλή για τα 57 θύματα και ενός λεπτού σιγή

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, ο προεδρεύων της Ολομέλειας μίλησε για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών
Βουλή, επετειακή αναφορά για τα θύματα στα Τέμπη
Επετειακή αναφορά στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με επετειακή αναφορά στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η Βουλή τίμησε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο προεδρεύων της Ολομέλειας της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, σημείωσε ότι «πριν από τρία χρόνια έφυγαν 57 συνάνθρωποί μας, κυρίως νέοι», υπογραμμίζοντας πως «κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής τους». «Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όλοι πάνω σε αυτή την τραγωδία. Να ζητηθούν ευθύνες. Η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της και θα αποδώσει ευθύνες όπου και αν υπάρχουν» επεσήμανε, μιλώντας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

 

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επέτειο που δεν επιτρέπει να ξεχαστούν οι άνθρωποι που χάθηκαν. Στη μνήμη των 57 θυμάτων των Τεμπών τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Πολιτική
