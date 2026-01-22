Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: Έμφαση σε σύνορα, αποτροπή και επιστροφές

Μήνυμα υπέρ μιας αυστηρότερης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής έστειλε από τη Λευκωσία ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε 22 και 23 Ιανουαρίου 2026.

Στην παρέμβασή του, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποτροπής και της ουσιαστικής μείωσης των παράνομων αφίξεων. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα στο μεταναστευτικό, καθώς το τελευταίο πεντάμηνο οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά περίπου 13.000 άτομα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εντατικοποίηση των επιστροφών, τονίζοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αξιοπιστίας κάθε μεταναστευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ανάγκη άσκησης αυξημένης πίεσης προς τρίτες χώρες ώστε να δέχονται την επιστροφή παράνομων μεταναστών, καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία return hubs με ευρωπαϊκή στήριξη. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία μιας αναθεωρημένης ερμηνείας της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», φέρνοντας ως παράδειγμα πολίτες του Σουδάν που φθάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως διέλθει από χώρες όπως η Αίγυπτος και το Τσαντ.

Στη Σύνοδο παρενέβη και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, η οποία δήλωσε: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας αυστηρής, αποτελεσματικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών. Το μήνυμα είναι σαφές: μόνο όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία μπορούν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτού του κανόνα προϋποθέτει μια συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, που αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταναστευτικής πολιτικής και αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία κάθε συστήματος ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες, με ευρωπαϊκό συντονισμό και πλήρη έλεγχο».

Η ελληνική αντιπροσωπεία επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας υπέρ μιας ενιαίας, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην προστασία των συνόρων, την αποτροπή και τις επιστροφές. Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.

Οι αναφορές στο Κυπριακό

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο Θάνος Πλεύρης έκανε ειδική αναφορά στο διαχρονικό ζήτημα της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου, εκφράζοντας την ευχή αυτή να αποτελέσει σύντομα παρελθόν. Παράλληλα, κάλεσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του να επισκεφθούν τα Φυλακισμένα Μνήματα, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγώνες του κυπριακού λαού.