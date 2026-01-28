Θάνος Πλεύρης: Καμία διαδικασία νομιμοποίησης ατόμων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως διαδικασία νομιμοποίησης ατόμων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα».

Παράλληλα ο Θάνος Πλεύσης κατά τη συζήτηση των διατάξεων του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, την διαδικασία άδειας διαμονής και εργασίας και τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Μετανάστευσης τόνισε πως «όσες

δυνατότητες έδωσε η Πολιτεία τις έδωσε. Η τελευταία ευκαιρία ήταν ο νόμος, ο οποίος είχε να κάνει με την τριετία, από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη».

«Θα πρέπει να ξέρετε ότι όποιος αυτή τη στιγμή είναι παράνομος, θα μείνει παράνομος, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψής του όπου βρεθεί, της φυλάκισής τους δύο με πέντε χρόνια και της επιστροφής του. Επίσης, γιατί θέλω να μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και εντιμότητα, έχουμε βάλει και διάταξη, εάν νόμιμος μετανάστης συνδράμει σε άτομο, το οποίο βρίσκεται παράνομα στη χώρα, θα χάνει το καθεστώς νομιμότητάς του.

Η χώρα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία διαδικασία, παράνομοι μετανάστες να γίνουν νόμιμοι. Θα δώσει δυνατότητες και με διακρατικές, και με κόσμο που βρίσκεται εδώ και ανανεώνει να μπορεί να παραμείνει, να εργαστεί, αλλά η μόνη πόρτα στη χώρα πια για να εργαστεί κάποιος θα είναι η νόμιμη»,είπε Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός απάντησε και στις επικρίσεις που διατυπώνονται για τις διατάξεις με τις οποίες εισάγεται επιβαρυντική περίσταση για μέλη ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο.

«Δεν υπάρχει θέμα ποινικοποίησης της συμμετοχής σε ΜΚΟ. Η ποινικοποίηση, για να μιλάμε νομικά, στα αυτονόητα μπορούμε να συμφωνούμε, είναι η παράνομη διακίνηση» επέμεινε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Μια ΜΚΟ που αύριο το πρωί θέλει να κάνει μια δράση και δεν της δίνουμε λεφτά, άρα, έχει δικούς της πόρους και κάνει λεφτά ή δεν είναι μέσα στη δομή μας, δεν εμπίπτει στις αυστηρές διατάξεις.

Ποιοι εμπίπτουν στις αυστηρές διατάξεις; Τα μέλη ΜΚΟ που θα καταδικαστούν, άρα, θα έχουμε ποινική καταδίκη και κρίση ποινικής καταδίκης, άρα, θα είναι εγκληματίες αυτοί. Γιατί πρέπει να έχουν επιβαρυντική περίσταση; Γιατί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στις δομές μας και, άρα, έχουν πρόσβαση, προκειμένου να κάνουν την παρανομία ή εκμεταλλεύονται μια δυνατότητα και παίρνουν χρήματα από το Ελληνικό Κράτος».



«Περιορίζουμε το ποιοι εγγράφονται, βάζουμε στο σχέδιο νόμου την άσκηση ποινικής δίωξης. Γιατί τη βάζουμε; Μπορεί κάποιος, μέλος ΜΚΟ, που του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ασέλγεια ανηλίκων, να μπορεί να βρίσκεται σε δομή που έχουμε ανήλικα; «Τεκμήριο αθωότητας» μπορεί να μου πείτε, εσείς.

Εγώ, στη στάθμιση «τεκμηρίου αθωότητας» και «κινδύνου για τα ανήλικα» επιλέγω ότι αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα, δε μπορεί να βρίσκεται στο Μητρώο. Δε γίνεται αυτός, ο συγκεκριμένος, να βρίσκεται στο Μητρώο και δε σας μιλάω θεωρητικά», ανέφερε ο κ.Πλεύρης.