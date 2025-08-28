Θεσσαλονίκη: Το μεγάλο αναπτυξιακό όραμα ενόψει της 89ης ΔΕΘ παρουσίασαν οι υπουργοί της κυβέρνησης σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ, 6-14 Σεπτεμβρίου 2025), η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σημαντικής εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής («Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής»), με θέμα τα έργα και τις πρωτοβουλίες ανάπτυξής της.

Στην εκδήλωση που έγινε σήμερα (28/08/2025) στο Μέγαρο Μουσικής, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τα υπουργικά στελέχη παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονο οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό πόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις τους ανέδειξαν την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να επενδύσει σημαντικούς πόρους σε έργα υποδομών, όπως η επέκταση του μετρό, η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου ThessINTEC και η αναβάθμιση της ΔΕΘ, που θα εδραιώσουν την πόλη ως στρατηγικό κόμβο ενεργειακά και διαμετακομιστικά.

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, τόνισαν ότι μέσα από αυτές τις επενδύσεις επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων, η αύξηση των θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το μεγάλο δυναμικό της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ενόψει μάλιστα και της ερχόμενης έκθεσης, που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη και την οικονομία της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και πρωταγωνιστεί

Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη όχι μόνο περιφερειακά, αλλά και διεθνώς, αντανακλά η απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) να χωροθετήσει στην πόλη το διεθνές κέντρο διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας, που θα καλύπτει Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, όπως επισήμανε o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ανέφερε το παράδειγμα της επιλογής του ΔΟΜ ως δείγμα των μεγάλων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία διατύπωσε την εκτίμηση ότι «στην πορεία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, αλλάζει και πρωταγωνιστεί».

Πρόσθεσε ότι στην πόλη συντελείται «πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή» είτε μέσα από τις σημαντικές τεχνολογικές επενδύσεις εταιρειών όπως η Pfizer είτε μέσα από το (υπό δημιουργία) τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς Thess INTEC είτε μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου, που στηρίζουν τις υποδομές και τις χρηματοδοτούν με αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είτε μέσω των 5 δισ. ευρώ που δίδονται στη Βόρεια Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

«Ο Βορράς στην πυξίδα μας είναι η πραγματική σύγκλιση» είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης δεν προέβη σε αποκαλύψεις για τα μέτρα, αλλά τόνισε: «Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και το να απελευθερώσουμε το δυναμικό της χώρας, της πόλης, του τόπου είναι ο στόχος μας, με πολλή δουλειά και λίγα λόγια (…) Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι σε οποιαδήποτε κριτική. Δουλειά και διαρκώς μπροστά».

Αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι αν δει κάποιος την πορεία της από το 2019 ως σήμερα, θα διαπιστώσει ότι έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή, «είτε μιλάμε για το χρέος, που πέφτει χρόνο με τον χρόνο στην πιο ραγδαία αποκλιμάκωση που έχει δει κανείς είτε για το ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια χώρα που δημιουργεί πλεονάσματα -κι έτσι εμείς ως κυβέρνηση, δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά- είτε μιλάμε για τα στοιχεία της ανεργίας, που έχει πέσει στο 7,9% κι έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, είτε για τα στοιχεία της ανάπτυξης, που διαμορφώνεται στο 2,3%».

Ν. Κεραμέως: Από την ανεργία στην ευκαιρία – Ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας

«Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συντελεστεί ένας μεγάλος μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας», τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας εμφατικά ότι η Κεντρική Μακεδονία αναδεικνύεται σε πυλώνα ανάκαμψής της, χάρη σε έναν στοχευμένο σχεδιασμό και μια σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν το τοπίο.

«Αυτό που συντελείται στην Κεντρική Μακεδονία δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι νέα δεδομένα, νέες ζωές, νέα δυναμική», επισήμανε η ίδια χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας κάποια ενδεικτικά στοιχεία, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι «η ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία από το 20,3% έχει πέσει πλέον στο 13%, ενώ στην επικράτεια έχει υποχωρήσει σε επίπεδο κάτω από το 8%». Ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί και παρουσίασε η ίδια σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, δεν αφορά σε «ωραιοποίηση», παραδέχτηκε ότι «δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά υπάρχει σχέδιο και προσήλωση».

Μιλώντας για τον αριθμό των θέσεων εργασίας, είπε ότι «έχει εκτοξευτεί» και εξήγησε ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας πανελλαδικά – εκ των οποίων οι 90.000 αφορούν την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφεται αύξηση 35% στον κατώτατο μισθό και 28,3% στον μέσο μισθό. «Πάνω από το 75% των εργαζομένων σήμερα απασχολούνται με πλήρες ωράριο- μια σιωπηλή, αλλά ουσιαστική αλλαγή ποιότητας στην αγορά», είπε χαρακτηριστικά.

Για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι αποτελούσε «πληγή για τη χώρα», και τόνισε ότι πλέον, δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ενώ σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες έχουν αυξηθεί πάνω από 1.000%.

Σ. Ζαχαράκη: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με πολύ περισσότερο μόνιμο προσωπικό

«Οι μόνιμοι διορισμοί είναι στην προμετωπίδα της μεγάλης μας προσπάθειας», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με πολύ περισσότερο προσωπικό, μόνιμο προσωπικό, καθώς 10.000 διορισμοί έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που είχε γίνει από πάρα πολλά στελέχη της εκπαίδευσης, ξεκίνησε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και πιο πριν με τη Νίκη Κεραμέως κι έχουμε φτάσει πλέον άνω των 48.000 διορισμών, με τους 10.000 που προσθέσαμε φέτος το καλοκαίρι», ανέφερε η υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δώσαμε έμφαση κυρίως στην πρωτοβάθμια, στην ειδική αγωγή, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς», καθώς «δεν είναι μόνο ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται μέσα στην τάξη, είναι και άλλες ειδικότητες, οι οποίες συνδράμουν και βοηθούν έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να ενδυναμωθούν όχι μόνο στο κομμάτι το θεματικό, στο τι μαθαίνουν, το πώς το μαθαίνουν, αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να τα υπερασπιστούμε σε πιο δύσκολες στιγμές».

Ειδικότερα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη η κα Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι «φέτος έχουμε 238 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς- 75 στην πρωτοβάθμια, 163 στη δευτεροβάθμια».

«Έχουμε από το 2019 πολλούς διορισμούς και στη Δυτική και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 29 στην πρωτοβάθμια και 123 στη δευτεροβάθμια της Ανατολικής, 236 διορισμούς στην πρωτοβάθμια της Δυτικής, 490 στη δευτεροβάθμια της Δυτικής. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και έγινε και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν τα σχολεία και στο κομμάτι της ψηφιακής μάθησης. Χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες αλλά και σετ ρομποτικής, τα οποία από φέτος μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στην τάξη, στο δημόσιο σχολείο, χωρίς όμως να αφήνουμε και την επιμόρφωση, καθώς θα φτάσουμε φέτος σε όλη την Ελλάδα σε μια επιμόρφωση περίπου 150.000 εκπαιδευτικών, για να μάθουν πώς να χρησιμοποιήσουν όλο αυτό το υλικό», ανέφερε η υπουργός.

Α. Γεωργιάδης: Αυξήθηκε κατά 62,7% ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στη πόλης σε μία εξαετία

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στον τομέα της Υγείας έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας στα βασικά αιτήματα για περισσότερα χρήματα για την υγεία και για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία, τα οποία θέτουν οι συνδικαλιστές του χώρου της Υγείας, επισήμανε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης από το 2019 έως το 2025 αυξήθηκε κατά 62,7%. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι όταν το 2019 η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 420,1 εκατ. ευρώ, το 2023 έφτασε τα 583,6 εκατ. ευρώ, το 2024 τα 669,5 εκατ. ευρώ και το 2025 αγγίζει τα 701 εκατ. ευρώ.

«Στο ερώτημα “δώστε λεφτά για την Υγεία”, η απάντηση είναι ότι δίνουμε και μάλιστα πολλά περισσότερα», τόνισε ο κ Γεωργιάδης.

Όσον αφορά στο θέμα των προσλήψεων προσωπικού στα νοσοκομεία, σημείωσε ότι το 2019 υπηρετούσαν στη Θεσσαλονίκη 2.272 γιατροί, ενώ σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει τους 2.773, δηλαδή 500 περισσότερους (αύξηση 37%). Αντίστοιχα, οι νοσηλευτές αυξήθηκαν από 3.139 το 2019 σε 3.613 σήμερα , ενώ και το λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία αυξήθηκε από 2.029 εργαζόμενους το 2019, σε 2.462 σήμερα.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, τα οποία -όπως είπε- αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας στη χώρα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε τρία εμβληματικά έργα : Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοκοθεταπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο. Αναφερόμενος στο Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοθεραπείας στο «Παπανικολάου» σημείωσε ότι το έργο θα παραδοθεί το Πάσχα του 2026, χαρακτηρίζοντάς το «συγκλονιστικό», καθώς αλλάζει ριζικά τον τρόπο θεραπείας του καρκίνου. Όπως σημείωσε, το κόστος ανά ασθενή θα μειωθεί από 300.000 ευρώ σήμερα σε περίπου 40.000 ευρώ. «Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα», τόνισε.

Τ. Θεοδωρικάκος: Απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης για το ThessINTEC

Την «απόλυτη δέσμευση» της κυβέρνησης ότι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς της Θεσσαλονίκης, ThessINTEC, θα γίνει πραγματικότητα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης «θα βάλει όσα χρήματα χρειάζεται από το τομεακό του πρόγραμμα», προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο που θα ανοίξει νέα εποχή για την πόλη, μετέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Είναι διακηρυγμένη θέληση του πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί το καινοτόμο έργου του ThessINTEC, ενός σπουδαίου τεχνολογικού πάρκου. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, είδα την καθυστέρηση (…) Η δέσμευση που θέλω να αναλάβω ξεκάθαρα είναι πως, παρά το γεγονός ότι (το ThessINTEC) δεν πρόκειται να τελειώσει μέσα στα (χρονικά) όρια του RRF (Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), είναι απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης -κι έχουμε εξασφαλίσει το σύνολο των χρημάτων- ότι το υπουργείο θα βάλει όσα χρήματα χρειάζεται για να γίνει, από το τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΑΝ, αυτό το έργο» υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στο διαμετακομιστικό κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα υπάρχει ανάδοχος, ώστε το έργο να προχωρήσει οριστικά, ενώ για τα βιομηχανικά πάρκα υπενθύμισε ότι 22 εκατ. ευρώ δίδονται στη Μακεδονία και τη Θράκη κι εξ αυτών τα 7,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Σίνδο.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Μηδέν επεισόδια αθλητικής βίας, μηδέν καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Στο σχεδιασμό αντιμετώπισης παραβατικότητας και εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των υπηρεσιών της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ επεσήμανε πως «αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής σοβαρής σχεδιασμένης δουλειάς που κάνουν οι άξιοι αξιωματικοί και το προσωπικό της ΕΛΑΣ».

«Θέλω να σας καλέσω να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να αισθάνονται από άκρη σε άκρη, από τη Ν. Μηχανιώνα μέχρι το Ζακλιβέρι, μέχρι το Λαγκαδά και από τη Χαλκηδόνα μέχρι τη δυτική Θεσσαλονίκη να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Χιλιάδες αστυνομικοί καθημερινά, οι Ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας που ενίσχυσαν τις δυνάμεις της αστυνομίας, βρίσκονται σε κάθε γωνιά της πόλης» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ενώ στάθηκε και στο θέμα της Τροχαίας και της συμβολής της στη διαχείριση κίνησης του Flyover .

«Κατορθώθηκε το πρόβλημα να καταστεί μία επιτυχία. Έχει περίπου επιταχυνθεί, 13-25 λεπτά η διέλευση της πόλης. Ας κάνουμε μία διέλευση από τη Εγνατία ή από την Τσιμισκή ή από την παραλιακή. Αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης και πραγματικά αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σε συνδυασμό φυσικά και με την λειτουργία του μετρό».

Στο τρίτο ζήτημα που αναφέρθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν η ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί παράρτημα του κεντρικού άξονα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 250 άτομα. Έχουν γίνει τους τελευταίους οχτώ μήνες, 380 συλλήψεις. εγκληματικών ομάδων και έχει συμβάλει και αυτή με τη σειρά στην νομιμότητα και στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας» είπε.

Στο πλαίσιο της αθλητικής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πως η περσινή χρονιά έληξε με «μηδέν» επεισόδια και αυτό οφείλεται όπως είπε «στη νομοθεσία την οποία ψήφισε η βουλή, η κυβέρνηση, το υπουργείο αθλητισμού, μια σειρά ρυθμίσεις κυρίως το ζήτημα της ταυτοποίησης φιλάθλων, των εισερχομένων στα γήπεδα, το σύστημα CCTV και τελικώς η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό είναι επίσης μία επιτυχία της πολιτικής πώς μπορεί να αλλάζει δηλαδή τα πράγματα από τη μία κατάσταση τόσο αρνητική όπως ήταν ή ακόμα και δολοφονίες νεαρών παιδιών στο πλαίσιο της αθλητικής βίας».

Χρ. Δήμας: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει

Μέχρι τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό και το δεύτερο «καλούπι» -(το κυλιόμενο μεταλλικό φορείο, που χρησιμοποιείται για τη σκυροδότηση και κινείται υδραυλικά κατά μήκος του έργου)- στο έργο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης (flyover), με το έργο -που ήδη έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 27%- να επιταχύνεται πολύ σημαντικά, παρά τον σκεπτικισμό που υπήρχε πριν από έναν χρόνο, όπως επισήμανε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας.

Συνολικά ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε τρεις -πολύ σημαντικές, όπως τις χαρακτήρισε- παρεμβάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία «πράγματι αλλάζει»: πρώτον, όπως είπε, πριν από ένα έτος η πόλη δεν είχε Μετρό σε λειτουργία, ενώ σήμερα το μέσο σταθερής τροχιάς όχι μόνο λειτουργεί, αλλά και ετοιμάζεται σε έξι μήνες από σήμερα (στο πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως υπενθύμισε) η επέκταση προς Καλαμαριά. Η επέκταση θα προσθέσει στο δίκτυο πέντε σταθμούς και 60.000 επιβάτες, συνεισφέροντας περαιτέρω στη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην πόλη, η οποία -σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου ινστιτούτου του ΕΚΕΤΑ- έφτασε στο 15% από όταν άρχισε η λειτουργία του Μετρό.

Η δεύτερη παρέμβαση είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος, που θα λύσει το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην πόλη, ενώ η τρίτη αφορά την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» που ανακοινώθηκε πέρυσι στη ΔΕΘ (με πλήρη ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων, βαψίματα, λουτρά και τουαλέτες και πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία κά) κι αφορά συνολικά 431 σχολεία, εκ των οποίων 78 βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Στ. Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και η Θεσσαλονίκη έχει να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Το γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει με τέτοιο τρόπο που η Θεσσαλονίκη θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που έρχονται, όχι μόνο για λόγους ενεργειακούς. Ήδη ο κάθετος άξονας είναι μια νέα πραγματικότητα και άρα αμερικανικό φυσικό αέριο ανεβαίνει προς τα πάνω. Η βούληση του πρωθυπουργού είναι -και έχει κάνει τέτοιες συνομιλίες- οι χώρες που μέχρι τώρα ήταν απλώς γειτονικές χώρες, αλλά δεν υπήρχε μια διάδραση, να γίνουν άξονες, όχι μόνο για το φυσικό αέριο, αλλά και οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, ούτως ώστε άνθρωποι και εμπορεύματα να πηγαίνουν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι πάνω στη Δυτική Ευρώπη», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι «αυτό εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλόπνοη διεθνή πρωτοβουλία, στην οποία η κυβέρνησή μας έγκαιρα πήρε μέρος, που είναι ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης», όπου «ένα από τα σημεία εισόδου αυτού του πολύ σημαντικού οικονομικού διαδρόμου προς την Ευρώπη θα είναι η Βόρεια Ελλάδα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε, εξάλλου, στις δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου «να βάλουμε τάξη στον χώρο, που είναι μια πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας».

«Αύριο παρουσιάζεται μια ιστορική μεταρρύθμιση -και δεν είναι υπερβολικός ο όρος- για πρώτη φορά η χώρα μας θα αποκτήσει έναν ενιαίο συνεκτικό Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 170 νόμοι θα καταργηθούν, νόμοι που υπάρχουν από το 1923 -102 χρόνια- και θα αντικατασταθούν από ένα χρηστικό κώδικα, με 477 άρθρα. Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρες: Απλοποίηση, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μη χρειάζεται να έχει ειδικό σύμβουλο για να ανακαλύψει τα δικαιώματά του, θα μπορεί σε ένα νομοθέτημα να ξέρει ακριβώς τι ισχύει. Και αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πολεοδομικής ευταξίας».

Λ. Μενδώνη: Κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία

«Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία μας» επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός υπενθύμισε πως το 2019, το υπουργείο Πολιτισμού παρέλαβε στην Κεντρική Μακεδονία «ένα πρόγραμμα λιγότερο από 20 εκατ. ευρώ και στη Θεσσαλονίκη νεκρά εργοτάξια, με ένα μετρό καταδικασμένο να μη γίνει». Σήμερα, όπως είπε, τα έργα που υλοποιούνται ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ, χάρη στη συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κα Μενδώνη στάθηκε ιδιαίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο «όχι μόνο έγινε, αλλά ο σταθμός Βενιζέλου χαρακτηρίζεται διεθνώς ως ένας από τους καλύτερους σταθμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο».

Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο ανέδειξε περίπου 400.000 αρχαιότητες, από τις οποίες ένα μικρό μέρος θα εκτεθεί σύντομα στο νέο Μουσείο Ευρημάτων του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, στο κτήριο στρατωνισμού Α3 του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά. Το Μουσείο αυτό, όπως ανέφερε η κα Μενδώνη, υλοποιείται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα εγκαινιαστεί από τον πρωθυπουργό στις αρχές του 2026.

Θ. Κοντογεώργης: Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη αλλάζουν με εντατικοποίηση της δουλειάς, σε συνομιλία με την κοινωνία

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η Μακεδονία και η Θράκη αλλάζουν, αλλά αλλάζουν με λεπτομερή σχεδιασμό, με εντατικοποίηση της δουλειάς, με συνεργασία, με συνεννόηση, με συνομιλία με την κοινωνία», τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στην ομιλία του.

Ο κ. Κοντογεώργης επισήμανε ότι είναι εθνικός στόχος η μείωση της απόστασης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, με στόχο «να κατανείμουμε δικαιότερα και αναλογικά και ορθολογικά το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία και οικονομία» καθώς είναι «πρωταρχική υποχρέωση να υπερασπίσουμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε συμπολίτη μας, εφόσον το επιθυμεί, στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε, να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει και να αισθανθεί ότι τα κατάφερε».

Ο υφυπουργός παρουσίασε συνοπτικά τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, η υλοποίηση των έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι με τα υφιστάμενα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία «διαμορφώνεται μια εθνική πρόταση, με προτάσεις, με πολιτικές που έχουν έντονο τοπικό πρόσημο για την ορεινή ή νησιωτική Ελλάδα και την περιφέρεια, στο πλαίσιο και του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού», καθώς, όπως παρατήρησε, «η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι ανεξάρτητη από το τι θα γίνει στον Έβρο, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Πέλλα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά».

Όπως εξήγησε, η Ευρώπη βρίσκεται σε μία συγκυρία αυξημένων αναγκών, μία εκ των πρωταρχικών είναι αυτή της συνοχής που «προϋποθέτει και απαιτεί μία ετοιμότητα για κάθε γωνιά της πατρίδας μας και γι’ αυτό απαιτεί έναν κοινό σχεδιασμό και ενιαίο προγραμματισμό σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου στοχευμένα να διεκδικήσουμε το καλύτερο που χρειάζεται για την ελληνική περιφέρεια και αυτή η στρατηγική βέβαια αφορά 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης και 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές».

«Τριακόσιες νέες δράσεις τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ήδη υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τους φορείς και αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 1.000 φορείς συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης, προκειμένου να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου να έχουμε έναν κορμό για κάθε περιοχή, για κάθε περιφερειακή ενότητα της πατρίδας μας», διευκρίνισε.

Κ. Κυρανάκης: Τέλη του 2025 θα λειτουργεί προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου

Τη λειτουργία της προαστιακής γραμμής Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, στο τέλος του 2025, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ανακοινώνουμε σήμερα ότι με εντολή του πρωθυπουργού, από το τέλος αυτής της χρονιάς, του 2025, θα λειτουργεί προαστιακή γραμμή, προαστιακό δρομολόγιο μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Σίνδου, ώστε οι φοιτητές, κάθε μισή ώρα, στα ωράρια του πανεπιστημίου, με σύνδεση απευθείας μεταξύ του σταθμού και της Σίνδου, αλλά και με την ενεργοποίηση ενός λεωφορείου που θα καλύπτει την απόσταση 800 m και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, θα μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη από αυτή τη χρονιά, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη φοιτητική κοινότητα και μέχρι το Πάσχα του 2026, θα έχουμε ενεργοποιήσει δρομολόγιο, με κάποια απαραίτητα έργα ανακαίνισης μεταξύ του επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκης και του σταθμού Αγχιάλου» επεσήμανε ο αν. υπουργός.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε την άμεση ενεργοποίηση του δυτικού προαστιακού, ενώ όπως είπε οι στάσεις που θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργούν με το ρόλο του προαστιακού, ξεκινώντας από το Σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, θα είναι η Μενεμένη, η Επτανήσου, το Κορδελιό, τα Διαβατά, η Αγχίαλος, ο Άγιος Αθανάσιος και η Γέφυρα κατόπιν τον αιτημάτων των δημάρχων αυτής περιοχής και φυσικά η Σίνδος.

Όσον αφορά στη συνδεσιμότητα των αστικών γραμμών με το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «αυτό το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την κίνηση και να συνδέσουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων ώστε να μπορεί συγκοινωνιακά ο χάρτης της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει να αλλάζει», ενώ αναφορικά με τα λεωφορεία παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία που φέρουν τον διπλασιασμό του στόλου από το 2019 έως σήμερα.

Ν. Παπαθανάσης: Σημαντική αύξηση 212% για τις δημόσιες επενδύσεις το 2026 σε σχέση με το 2019

Αυξημένο σε ποσοστό 212% θα καταγράφεται το 2026 και συνολικά σε μια επταετία το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο το 2019 ανερχόταν στα 5,4 δισ. ευρώ. Εφέτος, διαμορφώθηκε σε 14,6 δισ. ευρώ (+170%) και το επόμενο έτος θα αγγίζει τα 16,9 δισ. ευρώ, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογραμμίζοντας ότι η συστηματική οικονομική στρατηγική, που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανοίγει τον δρόμο για έργα πνοής σε όλη τη χώρα, με τη Β. Ελλάδα και την Κ. Μακεδονία να βρίσκονται στην καρδιά της αναπτυξιακής εξίσωσης.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «όλα όσα ακούστηκαν σήμερα από υπουργούς και φορείς για τα έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, δεν θα υπήρχαν χωρίς σταθερή οικονομία και σοβαρή πολιτική».

Υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα έργα χρειάζονται πόρους, οι πόροι χρειάζονται σταθερή οικονομία, η σταθερή οικονομία χρειάζεται πολιτική βούληση και εμείς τη διαθέτουμε». Σημείωσε, δε, ότι «τα έργα γίνονται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που δημιουργούνται από την ανάπτυξη και όχι από φόρους και δανεικά».

Μάλιστα, τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, οι δήμοι και οι τοπικές επιχειρήσεις «μπαίνουν μπροστά στον νέο αναπτυξιακό χάρτη της χώρας, όχι ως παρατηρητές, αλλά ως πρωταγωνιστές».

Το άλμα που επιτυγχάνεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «είναι η βάση για να ξεκινήσουν, να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης και συμπλήρωσε ότι η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο με 2,7 δισ. ευρώ για έργα και ανάπτυξη.

Διευκρίνισε ότι το ποσό των 2,7 δισ. ευρώ αφορά στους συνολικούς πόρους από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την Κεντρική Μακεδονία, και εξήγησε ότι το 1,4 δισ. ευρώ προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και είναι αυξημένο κατά 70% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Κ. Γκιουλέκας: Περάσαμε από την περίοδο των χαμένων ευκαιριών στην περίοδο των προοπτικών

«Περάσαμε από την περίοδο των χαμένων ευκαιριών των προηγουμένων δεκαετιών, στην περίοδο των προσδοκιών, στην περίοδο των προοπτικών που ανοίγονται για μια περιοχή», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Είχαμε συνηθίσει για δεκαετίες ολόκληρες να περιμένουμε να ανάψουν τα φώτα στα εγκαίνια της ΔΕΘ για να θυμηθούν τον τόπο μας, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας», παρατήρησε ο κ. Γκιουλέκας, επισημαίνοντας ότι «σήμερα όλα αυτά τα οποία κάποτε φάνταζαν άπιαστα όνειρα και γιοφύρι της Άρτας έχουν τελειώσει. Κάποιοι από τους ανθρώπους που είναι εδώ ήρθαν με το μετρό -το μετρό μέτρο το παρέδωσε η δική μας κυβέρνηση και παραδίδει σε λίγους μήνες και τον κλάδο της Καλαμαριάς-, το Fly Over κατασκευάζεται και κατασκευάζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, είναι έργα τα οποία βλέπουμε να υλοποιούνται».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Μακεδονία και η Θράκη είναι μια περιοχή που έχει ευαισθησίες, έχει ιδιαιτερότητες, αλλά πάνω από όλα έχει τεράστιες δυνατότητες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ