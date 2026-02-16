Θετικός ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ανάκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή – «Αναμένω τις ελληνικές αρχές» λέει ο Βέλγος συλλέκτης

Θετικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με την ανάκτηση των φωτογραφιών που εικάζεται ότι απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή.

Η Βουλή των Ελλήνων θα εμπλακεί στην απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών, εφόσον ελεγχθεί και αποδειχθεί η γνησιότητά τους έκανε γνωστό ο Νικήτας Κακλαμάνης. Την ερχόμενη Πέμπτη στην Διάσκεψη των Προέδρων ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι θα ζητήσει την εξουσιοδότηση για να εμπλακεί η Βουλή των Ελλήνων στην απόκτησή τους, κάτι που πιστεύει – όπως είπε – ότι θα του παρασχεθεί ομοφώνως.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, επισήμανε ότι υπάρχει διεθνής νομοθεσία όπου απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου, κάτι που όπως σημείωσε εάν ισχύει απαγορεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να κάνει την σχετική δημοπρασία.

Ο κ. Κακλαμάνης, σημείωσε ότι πρωτίστως, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που όπως γνωρίζει έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι η Βουλή των Ελλήνων, αλλά η Βουλή επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ασφαλώς θα εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία απόκτηση αυτού του Ιστορικού ντοκουμέντου.

Ερωτήθείς σχετικά με την Επιστολή – πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αποκτηθούν οι φωτογραφίες αυτές από το Ίδρυμα για την Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό της Βουλής των Ελλήνων, είπε ότι το Ίδρυμα δεν έχει προϋπολογισμό, έχει όμως η Βουλή των Ελλήνων η οποία και θα ενεργήσει. Ανάλογη, πάντως επιστολή, δηλαδή να κινηθεί η Βουλή των Ελλήνων και όχι το Ίδρυμα, έλαβε σήμερα ο κ. Κακλαμάνης από το ΚΚΕ.

«Διέκοψα τη δημοπρασία» λέει ο Βέλγος συλλέκτης

Ο Βέλγος που είχε στην κατοχή του τις φωτογραφίες, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, που έβγαλε προς δημοπρασία τις φωτογραφίες στο ebay μίλησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και στην «Καθημερινή» λέγοντας πως: «Σήμερα το πρωί, αποφάσισα προσωπικά να διακόψω τις δημοπρασίες στο eBay σχετικά με τις φωτογραφίες της Καισαριανής.

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης ιστορικής φύσεως και σοκαρίστηκα βαθιά από τον βανδαλισμό του μνημείου χθες στην Καισαριανή. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα που προκαλεί η υπόθεση μπορεί να είναι έντονα και λυπούμαι επίσης που το ζήτημα πολιτικοποείται.

Από τη στιγμή που η υπόθεση έλαβε διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ χθες, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πάρα πολλοί ιδιώτες συλλέκτες, εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την αγορά των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ το ενδιαφέρον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση έως τώρα για πώλησή τους. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Παράλληλα, ζητώ με σεβασμό η νομική κυριότητα των φωτογραφιών από εμένα να αναγνωριστεί και να μεταχειριστεί με τον ανάλογο σεβασμό. Ήδη έχουν διαμοιραστεί ευρέως επεξεργασμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά της προστασίας των δικαιωμάτων μου, ακόμη και παραμορφώνοντας κάποια πρόσωπα των θυμάτων, προκαλώντας έτσι συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών».