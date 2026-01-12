Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν: Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έχει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία των δύο υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε, με φόντο την αυξανόμενη ένταση στο Αιγαίο, όπου το τελευταίο διάστημα καταγράφονται εναέριες παραβιάσεις από την Τουρκία, αλλά και οχλήσεις στη θάλασσα από το τουρκικό λιμενικό.

FM George Gerapetritis had a conversation w/ Türkiye FM @HakanFidan.

Discussion on bilateral relations, regional & int. dvpts. pic.twitter.com/QYsBMCST5p — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 12, 2026

Εκτός από τα όσα αφορούν τις σχέσεις καλής γειτονίας, οι εξελίξεις τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράν είναι ένα θέμα που απασχολεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα μετά τις πργωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.