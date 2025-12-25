Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών για τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Οι δύο άνδρες συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συζήτησαν, επίσης, το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.