Τίμησε τους Εύζωνες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Τσούγκρισαν, έφαγαν φασολάδα και του έκαναν δώρο τσαρούχια

«Εδώ και 51 χρόνια είστε η Προεδρική Φρουρά, η οποία φυλάσσει το ιστορικό και απαράμιλλο από πλευράς μηνυμάτων εθνικών, μνημείο του αγνώστου στρατιώτη»
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI

Μέρος στο παραδοσιακό γεύμα με τους Εύζωνες έλαβε σήμερα (12.12.2025) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τον εορτασμό της 157ης επετείου από την ίδρυση της Προεδρικής Φρουράς.

Αφού ο Κωνσταντίνος Τασούλας φωτογραφήθηκε με τους Εύζωνες και τα στελέχη της Προεδρικής Φρουράς, στη συνέχεια γευμάτισε μαζί τους για το καλό ενώ όλοι μαζί έφαγαν παραδοσιακή φασολάδα.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / EUROKINISSI

Στο γεύμα συμμετείχαν στελέχη του Στρατιωτικού Γραφείου και της Προεδρικής Φρουράς, οι Εύζωνες, πολιτικό προσωπικό των εργαστηρίων καθώς και Οπλίτες Στρατευμένης Θητείας από το Λόχο Διοικήσεως της Προεδρικής Φρουράς.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Ο Διοικητής της Προεδρικής Φρουράς Αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνος Μπούσης προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα ζευγάρι χειροποίητα τσαρούχια, χρώματος μαύρου, που ιστορικά τοποθετείται στην περιοχή της Ηπείρου.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Λάτρης της ιστορίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για τα 157 χρόνια των Ευζώνων: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, με αφορμή τη συμπλήρωση 157 χρόνων από την ίδρυση του Ευζωνικού Σώματος. Όπως ξέρετε, γιατί όλοι εδώ είστε εθελοντές, το Ευζωνικό Σώμα ιδρύθηκε τέτοια μέρα, το 1868, με βασιλικό διάταγμα, το οποίο προέβλεπε την αξιοποίηση άριστων υπαξιωματικών, που είχαν διακριθεί στην σταδιοδρομία τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα υποδειγματικό σώμα φύλαξης των ανακτόρων».

«Έκτοτε, τα χρόνια κύλησαν, είχαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, είχαμε την αλλαγή των καθεστώτων, η ονομασία της Ανακτορικής Φρουράς άλλαξε, έγινε Προεδρική Φρουρά, μέχρι το 1935, μετά είχαμε πάλι καθεστωτική αλλαγή, νέα αλλαγή ονόματος, ώσπου σταθεροποιήθηκε η ονομασία με τη μεταπολίτευση και το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1974, οπότε έκτοτε, εδώ και 51 χρόνια είστε η Προεδρική Φρουρά, η οποία φυλάσσει το ιστορικό και απαράμιλλο από πλευράς μηνυμάτων εθνικών, μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, φυλάσσετε το Προεδρικό Μέγαρο και φυλάσσετε και το στρατόπεδο Τζαβέλα, όπου είστε εγκατεστημένοι», τόνισε.

«Μπορεί η Προεδρική Φρουρά να άλλαξε κατά καιρούς ονόματα, ακολουθώντας τις καθεστωτικές περιπέτειες του νεοελληνικού κράτους, αλλά αυτό που δεν άλλαξε είναι το υψηλό ήθος και η βαθιά εκτίμηση, θαυμασμός και αγάπη με την οποία την περιβάλλει ο ελληνικός λαός.  Ξέρουμε όλοι ότι και εδώ και στο Σύνταγμα και κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα που έχουμε την καθιερωμένη επίσημη τελετή αλλαγής φρουράς και στις απελευθερωτικές επετείους των πόλεων της Ελλάδος, κυρίως όμως στις επετείους όπου ο ελληνισμός του εξωτερικού, ο ελληνισμός της Διασποράς σας προσκαλεί και σας καμαρώνει, στη Νέα Υόρκη, στη Μελβούρνη, στη Βοστόνη, στο Σικάγο, αυτή η αγάπη, αυτή η εκτίμηση, αυτό το αγκάλιασμα που σας κάνει η Ελλάδα και ο ελληνισμός είναι ανεπανάληπτο και θεωρώ ότι σας αξίζει και με το παραπάνω», συνέχισε.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

«Γιατί θυμίζετε στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα μια διαδρομή η οποία σχετίζεται με τις ρίζες της Ελλάδος, με τις επιδιώξεις της Ελλάδος, με τους πολέμους της Ελλάδος, με τις ατυχίες της Ελλάδος, με τα χαμηλώματά μας αλλά και με τους υψωμούς μας, οι οποίοι οι υψωμοί της Ελλάδος έφεραν τη χώρα σε αυτό το μέγεθος και σε αυτές τις λαμπρές προοπτικές που έχει σήμερα».

«Είστε λοιπόν, εθελοντικά, τονίζω, με κεφαλαία γράμματα, ταυτισμένοι με την ιστορία της χώρας, ταυτισμένοι με ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο υπερήφανο, ό,τι πιο λεβέντικο έχει να επιδείξει ο ελληνικός στρατός στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Να είστε συνεπώς καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, εσείς, οι αξιωματικοί σας, οι προϊστάμενοι σας, να είναι όλοι καλά και να εξακολουθήσετε να τιμάτε τη στολή σας και την αποστολή σας. Χρόνια πολλά σε όλους και κάθε επιτυχία στο έργο σας», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

